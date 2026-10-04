Пълното генерално класиране при пилотите в MotoGP след старта на пистата „Мотеги“:
1. Хорхе Мартин – 333 точки
2. Марк Маркес – 331
3. Марко Бедзеки – 284
4. Педро Акоста – 243
5. Ай Огура – 237
6. Фабио Ди Джанантонио – 230
7. Раул Фернандес – 216
8. Франческо Баная – 164
9. Алекс Маркес – 158
10. Фермин Алдегер – 122
11. Енеа Бастианини – 116
12. Лука Марини – 104
13. Брад Биндър – 99
14. Диого Морейра – 74
15. Фабио Куартараро – 66
16. Франко Морбидели – 57
17. Йоан Зарко – 48
18. Жоан Мир – 33
19. Джак Милър – 28
20. Алекс Ринс – 24
21. Топрак Разгатлиоглу – 18
22. Маверик Винялес – 12
23. Икер Лекуона – 9
24. Аугусто Фернандес – 6
25. Пол Еспаргаро – 5
26. Сомкиат Чантра – 3
27. Такааки Накагами – 3
28. Кал Кръчлоу – 0
29. Йонас Фолгер – 0
30. Лоренцо Савадори – 0
31. Микеле Пиро – 0
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