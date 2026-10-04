Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Класиране при пилотите в MotoGP след старта на пистата „Мотеги“

Класиране при пилотите в MotoGP след старта на пистата „Мотеги“

4 Октомври, 2026 11:35 376 0

  • motogp-
  • марк маркес-
  • хорхе мартин-
  • марко бедзеки-
  • гран при на япония-
  • мотоциклетизъм-
  • генерално класиране-
  • мотоgp новини

Марк Маркес изигра нов великолепен състезателен уикенд и завоюва победата в надпреварата за Гран При на Япония

Класиране при пилотите в MotoGP след старта на пистата „Мотеги“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пълното генерално класиране при пилотите в MotoGP след старта на пистата „Мотеги“:

1. Хорхе Мартин – 333 точки

2. Марк Маркес – 331

3. Марко Бедзеки – 284

4. Педро Акоста – 243

5. Ай Огура – 237

6. Фабио Ди Джанантонио – 230

7. Раул Фернандес – 216

8. Франческо Баная – 164

9. Алекс Маркес – 158

10. Фермин Алдегер – 122

11. Енеа Бастианини – 116

12. Лука Марини – 104

13. Брад Биндър – 99

14. Диого Морейра – 74

15. Фабио Куартараро – 66

16. Франко Морбидели – 57

17. Йоан Зарко – 48

18. Жоан Мир – 33

19. Джак Милър – 28

20. Алекс Ринс – 24

21. Топрак Разгатлиоглу – 18

22. Маверик Винялес – 12

23. Икер Лекуона – 9

24. Аугусто Фернандес – 6

25. Пол Еспаргаро – 5

26. Сомкиат Чантра – 3

27. Такааки Накагами – 3

28. Кал Кръчлоу – 0

29. Йонас Фолгер – 0

30. Лоренцо Савадори – 0

31. Микеле Пиро – 0


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове