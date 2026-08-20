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Хари Магуайър: Манчестър Юнайтед вярва, че може да спечели титлата

Хари Магуайър: Манчестър Юнайтед вярва, че може да спечели титлата

20 Август, 2026 07:45 493 1

  • манчестър юнайтед-
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  • футбол-
  • висша лига

Защитникът е убеден, че „червените дяволи“ могат да се борят за трофея във Висшата лига под ръководството на Майкъл Карик

Хари Магуайър: Манчестър Юнайтед вярва, че може да спечели титлата - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хари Магуайър вярва, че Манчестър Юнайтед има реални шансове да се бори за титлата във Висшата лига през новия сезон.

„Всички искаме да спечелим Висшата лига. Това трябва да бъде нашата цел, защото такъв е стандартът в този клуб. Вярваме, че можем да бъдем конкурентоспособни и да победим всеки съперник в даден ден“, заяви Магуайър.

След завръщането на Майкъл Карик начело на отбора през януари Юнайтед записа 12 победи – повече от всеки друг тим в първенството за този период. „Червените дяволи“ отбелязаха и 33 гола, завършиха сезона на трето място и се завърнаха в Шампионската лига.

Магуайър, който започва осмия си сезон на „Олд Трафорд“, смята, че отборът не трябва да спира дотук.

„Беше добър сезон, но не можем да спрем тук. Загубихме финала на Лига Европа, но след 15-ото място успяхме да завършим трети и да върнем клуба в Шампионската лига“, добави английският национал.

Юнайтед ще започне новия сезон с гостуване на новака Хъл Сити тази събота.


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  • 1 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Чакай малко, играчите ли вярвате или самият Манчестър Юнайтед вярва? Трябва да им забранят да говорят на футболистите!

    07:49 20.08.2026

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