Хари Магуайър: Манчестър Юнайтед вярва, че може да спечели титлата

Хари Магуайър вярва, че Манчестър Юнайтед има реални шансове да се бори за титлата във Висшата лига през новия сезон.

„Всички искаме да спечелим Висшата лига. Това трябва да бъде нашата цел, защото такъв е стандартът в този клуб. Вярваме, че можем да бъдем конкурентоспособни и да победим всеки съперник в даден ден“, заяви Магуайър.

След завръщането на Майкъл Карик начело на отбора през януари Юнайтед записа 12 победи – повече от всеки друг тим в първенството за този период. „Червените дяволи“ отбелязаха и 33 гола, завършиха сезона на трето място и се завърнаха в Шампионската лига.

Магуайър, който започва осмия си сезон на „Олд Трафорд“, смята, че отборът не трябва да спира дотук.

„Беше добър сезон, но не можем да спрем тук. Загубихме финала на Лига Европа, но след 15-ото място успяхме да завършим трети и да върнем клуба в Шампионската лига“, добави английският национал.

Юнайтед ще започне новия сезон с гостуване на новака Хъл Сити тази събота.