Винисиус и звезди на Реал Мадрид подкрепиха Мусиала

Звездите на Реал Мадрид показаха подкрепата си към полузащитника на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала след поредния тревожен момент за германеца.

23-годишният футболист напусна терена по време на контролата с Хайденхайм, след като за втори пореден мач внезапно се почувства зле и изглеждаше замаян. Той трябваше да бъде изведен с помощта на медицинския щаб.

По-късно Мусиала разкри в социалните мрежи, че се справя с „добре лечима неврологична дисфункция“, като подчерта, че кариерата му не е под въпрос.

Новината предизвика множество реакции от футболния свят. Сред тези, които изпратиха послания към Мусиала, бяха звездите на Реал Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Давид Алаба.

Байерн също очаква германският национал да може да продължи кариерата си на най-високо ниво, но вероятно ще бъдат предприети допълнителни мерки за следене на състоянието му през следващите седмици и месеци.