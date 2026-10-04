Алкарас и Мунар са първите полуфиналисти в Токио

Карлос Алкарас и Жауме Мунар се класираха за полуфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Токио.

Поставеният под №1 в схемата Алкарас продължи напред, след като Денис Шаповалов се отказа заради контузия. Испанецът водеше със 7:6(3), 2:1, когато канадецът прекрати участието си в двубоя.

Първият сет предложи сериозна битка. Двамата тенисисти си размениха общо шест пробива, а Шаповалов на два пъти имаше преднина – при 4:2 и 5:3. Алкарас обаче успя да изравни, след което стигна до пробив за 6:5.

Канадецът не се предаде и върна брейка, за да доведе сета до тайбрек. В него Алкарас показа по-здрави нерви и спечели със 7:3 точки, като взе седем от последните осем разигравания.

В началото на втората част Шаповалов получи проблем с десния крак. След изиграването на още три гейма той взе решение да прекрати срещата.

На полуфиналите Алкарас ще има изцяло испански сблъсък срещу Жауме Мунар. По-рано през деня Мунар елиминира французина Кириан Жаке с 6:4, 6:2.