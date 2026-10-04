Петър Витанов: С мерките бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи

Едва ли някой си дава сметка какво се направи по ПВУ. Аз в ЕП съм писал рамката по механизма за възстановявания. 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане. 90% ако бъде направено, трябва да мятаме капи, каза в интервю пред БНР Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България".
На въпроса, как от 2,8% дефицит до момента, ще стане 5,7% до края на годината и са необходими още 450 млн. евро допълнително, Витанов каза:
"Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. МРЗ ще е около горната граница, нейното развързване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%. Ако за 8 месеца имаме близо 3% дефицит, нормално е да се увеличи за последните 2 месеца, защото приходите, по-голямата част идват с данъците, са в началото на годината, а в края на годината се харчат."
Председателят на ПГ на "Прогресивна България" говори, че финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев се е хванала за главата, защото "излизаха несертифицирани проекти по линия на АПИ".
Той каза още, че само една малка част от мерките са публикувани и те са за един щит към социално уязвими хора и ще има солидно социално размразяване и то на неща, "които са замразявани включително и по времето на Асен Василев":
"Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните продукти в кошницата. От ден 1 в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените. По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025. Според НСИ цените последните 4 месеца не са поскъпнали. Услугите се вдигат и цените на транспорта. Но хранителните продукти с административен контрол и споразумения с търговски вериги дава резултата, не е които искаме и продължаваме с мерките."
Витанов посочи, че ще има промени в закона за КЗП и ще бъде овластена да санкционира.
"Ще изготвим нова методика и за санкции на веригите, някои вериги постъпиха отговорно, други не го направиха. Инфлацията е рекордна 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим е с мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 000 производителя и да ограничат цените", обясни още Петър Витанов.
Той сподели, че "разбирам критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много":
"С бюджета за 2027 влизаме в Маастрихтските критерии, обяви го и Гълъб Донев, и без военните разходи, да се доближим до 3 % дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите и бизнеса."
Като успех да правителството Витанов отчете, че в годишната си реч Урсула фон дер Лайене посочила България:
"Направихме така, че ЕС да припознае български ключов приоритет за европейски от гледна точка на износ и стокообмен. Последни 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия, падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП. Екотаксите, които отиваха в най-сенчестите бизнес – вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 О частният сектор
Коментиран от #8
14:22 04.10.2026
2 Витанов
14:23 04.10.2026
3 Майора
14:25 04.10.2026
4 Дядо Славейков
14:25 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
И Кокорчовците си бъркаха там, където никой от нас не смее , много преди вас!
Надявам се да приключите по бързо и от тях!!!
14:26 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #1 от "О частният сектор":Повече данъци за по-добро общество е социалистическа идеология. Е, те ще си му викат демокрация
14:27 04.10.2026
9 АГАТ а Кристи
А вашите джобове ги направихте "попски ръкави"
14:27 04.10.2026
10 Жан
8862
Коментиран от #13
14:29 04.10.2026
11 Последния Софиянец
14:29 04.10.2026
12 Още по-дълбоко
Не намалихте заплати бюджетници с 50%, не реформирахте сектори. Тотален ценови шок с Ойрото.
Вторите ГЕРБ.
Оставка!
14:30 04.10.2026
13 Че той
До коментар #10 от "Жан":да не е необикновен ? От шумкаро каскетаджийско котило и потомствен хрантутник ? Бъка с такива , затова и държавата е на тоя хал !
14:38 04.10.2026
14 БРЪКНАЛИ ЛИ БИЛИ
14:42 04.10.2026
15 С мерките си бръкна
14:42 04.10.2026
16 мнение
14:44 04.10.2026
17 Бръкнал си
14:46 04.10.2026
18 Има едни прогресивни невнятници,
14:46 04.10.2026
19 Ал Бънди
14:47 04.10.2026
20 оня с коня
Коментиран от #26
14:49 04.10.2026
21 Този е най-тъпия
Коментиран от #23
14:49 04.10.2026
22 Фактите
Коментиран от #40
14:50 04.10.2026
23 Ами
До коментар #21 от "Този е най-тъпия":Тонито,Славито,абе към 130 парчета!
14:51 04.10.2026
24 Прогресивен
Коментиран от #27
14:51 04.10.2026
25 пешо
14:52 04.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Като вице
До коментар #24 от "Прогресивен":ще му спадне..
14:54 04.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 По отношение
15:01 04.10.2026
30 Славуца този път е прав за мунчо
Слави за убийството на Илиян Филипов постави остри въпроси към Иван Демерджиев и Румен Радев.
Слави за убийството на Илиян Филипов отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и постави въпроси към президента Румен Радев. Повод за позицията му стана убийството на бизнесмена в Пловдив.
В публикация във „Фейсбук“ лидерът на ИТН коментира връзката между Демерджиев и убития Филипов.Както и действията на МВР по случая. Слави постави под въпрос и начина, по който институциите реагират на убийството Господин Радев, не мислите ли, че Иван Демерджиев ви нанася много повече вреди, отколкото ползи и докога ще си затваряте очите за това? Господин Радев, забравихте ли, че на Демерджиев му викат „Господин „Бях точен с парите““ заради един такъв SMS до него от един бизнесмен?
То е елементарно как трябва да постъпите. Демерджиев не става за министър на вътрешните работи, да не говорим за амбициите му да е главен прокурор!
Това коментира във „Фейсбук“ лидерът на ИТН Слави Трифонов относно убийството на Илиян Василев в Пловдив.
Още за убийството на Илиян Филипов: Екзекуция в Пловдив! Застреляха бизнесмена Илиян Филипов, свързван с Демерджиев. Подробности
В България имаше много поръчкови убийства. Да не дава Господ тази практика отново да се възстанови. За последните 20 години, по данни на МВР, има 153 поръчкови у
15:01 04.10.2026
31 Никол
15:01 04.10.2026
32 Гумата
15:02 04.10.2026
33 Славуца този път е прав за мунчо
И колко интересно – няма разкрито нито едно. Дали ще разкрият днешното зависи от МВР. МВР на Иван Демерджиев. И вероятно този път МВР ще си даде зор, защото убитият е човек на вътрешния министър.
Е, няма такава държава,Радев
15:02 04.10.2026
34 ТоА
15:04 04.10.2026
35 ало витиеватов
15:07 04.10.2026
36 грийн сок
изобщо не е в час!
15:09 04.10.2026
37 Комунист
15:13 04.10.2026
38 Мизирни цървули
15:16 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бий ме,обичам те
До коментар #22 от "Фактите":А ние седим и блеем.Ако ББ беше направил така,отдавна да сте по площадите
Мизераблите си заслужават фатмака.
15:21 04.10.2026