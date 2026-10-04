Новини
България »
Петър Витанов: С мерките бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи

Петър Витанов: С мерките бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи

4 Октомври, 2026 14:20 888 40

  • петър витанов-
  • мерки-
  • инфлация

Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. МРЗ ще е около горната граница, нейното развързване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%

Петър Витанов: С мерките бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едва ли някой си дава сметка какво се направи по ПВУ. Аз в ЕП съм писал рамката по механизма за възстановявания. 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане. 90% ако бъде направено, трябва да мятаме капи, каза в интервю пред БНР Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България".

На въпроса, как от 2,8% дефицит до момента, ще стане 5,7% до края на годината и са необходими още 450 млн. евро допълнително, Витанов каза:

"Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. МРЗ ще е около горната граница, нейното развързване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%. Ако за 8 месеца имаме близо 3% дефицит, нормално е да се увеличи за последните 2 месеца, защото приходите, по-голямата част идват с данъците, са в началото на годината, а в края на годината се харчат."

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" говори, че финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев се е хванала за главата, защото "излизаха несертифицирани проекти по линия на АПИ".

Той каза още, че само една малка част от мерките са публикувани и те са за един щит към социално уязвими хора и ще има солидно социално размразяване и то на неща, "които са замразявани включително и по времето на Асен Василев":

"Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните продукти в кошницата. От ден 1 в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените. По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025. Според НСИ цените последните 4 месеца не са поскъпнали. Услугите се вдигат и цените на транспорта. Но хранителните продукти с административен контрол и споразумения с търговски вериги дава резултата, не е които искаме и продължаваме с мерките."

Витанов посочи, че ще има промени в закона за КЗП и ще бъде овластена да санкционира.

"Ще изготвим нова методика и за санкции на веригите, някои вериги постъпиха отговорно, други не го направиха. Инфлацията е рекордна 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим е с мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 000 производителя и да ограничат цените", обясни още Петър Витанов.

Той сподели, че "разбирам критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много":

"С бюджета за 2027 влизаме в Маастрихтските критерии, обяви го и Гълъб Донев, и без военните разходи, да се доближим до 3 % дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите и бизнеса."

Като успех да правителството Витанов отчете, че в годишната си реч Урсула фон дер Лайене посочила България:

"Направихме така, че ЕС да припознае български ключов приоритет за европейски от гледна точка на износ и стокообмен. Последни 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия, падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП. Екотаксите, които отиваха в най-сенчестите бизнес – вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О частният сектор

    6 7 Отговор
    Президентът ФДР, казал, че данъците са цената за да живеем в цивилизовано общество. ......... В България и Източна Европа има една парадигма сега, една религия, че благоденстващите страни са такива защото са имали дълго капитализъм, и ние трябва да имаме 300 години за да сме като тях. Да, напълно вярно е, че капитализмът ги направи такива каквито са, и това бяха очакванията на Карл Маркс. Капитализмът роди много беди и много войни и мизерия което роди антикапитализъм, и след ПСВ въведоха доста леви мерки, заради инвалидите, и озаптиха олигархията, и заради революцията в Русия. Профсъюзи и повече партии.. След ВСВ донесе още повече антикапитализъм там, и станаха наистина по-добре. Сега само в благоденстващите държави има най-много антикапитализъм.

    Коментиран от #8

    14:22 04.10.2026

  • 2 Витанов

    29 6 Отговор
    100 дни толерантност от избирателите ти изтекоха. Видяхме от тебе нищо и общи приказки.

    14:23 04.10.2026

  • 3 Майора

    25 4 Отговор
    Само хвалби и нищо друго! Май бързо забра как “Боташ” бърка в джоба на българина заради неизгодният договор подписан от служебния кабинет на Радев!

    14:25 04.10.2026

  • 4 Дядо Славейков

    32 5 Отговор
    Кукуригу куткудяк , самохвалко е глупак !

    14:25 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    20 5 Отговор
    Верно ли бе, Колумб...?!
    И Кокорчовците си бъркаха там, където никой от нас не смее , много преди вас!
    Надявам се да приключите по бързо и от тях!!!

    14:26 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "О частният сектор":

    Повече данъци за по-добро общество е социалистическа идеология. Е, те ще си му викат демокрация

    14:27 04.10.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    24 4 Отговор
    Бръкнахте до дъното в джобовете и на тези, които не знаят какво е "двата края", за да могат да ги вържат...
    А вашите джобове ги направихте "попски ръкави"

    14:27 04.10.2026

  • 10 Жан

    21 3 Отговор
    Витанов, нещо си се объркал- жестоко бръкнахте в живота на обикновените хора. А за обещанията който давахте вярно нищо не изпълнявате
    8862

    Коментиран от #13

    14:29 04.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Бръкнахте в джоба на бедните.

    14:29 04.10.2026

  • 12 Още по-дълбоко

    23 4 Отговор
    Бръкнахте в джоба на бедните. Без необлагаем минимум. Повишаване отново Сградна инсталация парно с 30%. Никакви мерки за понижаване цени. Напротив повишение 100% до 2029 местни данъци, 11% парно и топла вода само тази година, студена вода още повишена тази година, СИ незаконна решение 2 пъти ВАС, мълчите за 30% увеличение СИ. Мълчите за 40% увеличение счетоводни разходи парно. Мълчите за 50% такси преноси ток. Инфлацията расте ЧУДОВИЩНО, заемите също, а лихвите по тях още повече. Чудовищни цени лекарства, най-високи цени на Балканите.
    Не намалихте заплати бюджетници с 50%, не реформирахте сектори. Тотален ценови шок с Ойрото.
    Вторите ГЕРБ.
    Оставка!

    14:30 04.10.2026

  • 13 Че той

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Жан":

    да не е необикновен ? От шумкаро каскетаджийско котило и потомствен хрантутник ? Бъка с такива , затова и държавата е на тоя хал !

    14:38 04.10.2026

  • 14 БРЪКНАЛИ ЛИ БИЛИ

    16 0 Отговор
    С мерките бръкнахме там, където слънце не огрява...ЩО ЗА ЕЗИК ОТ ДЕПУТАТИН?! Да не бръкнете у контакта...

    14:42 04.10.2026

  • 15 С мерките си бръкна

    12 0 Отговор
    отзад

    14:42 04.10.2026

  • 16 мнение

    6 3 Отговор
    Вече 36 години, който и да е на власт, повече от едно и също. От празнословие, байгън. Ама сме в клуба на богатите. Накрая някой ще каже, добре е че се въоръжаваме за да се сложи края на това празнословие и наливане от пусто в празно.

    14:44 04.10.2026

  • 17 Бръкнал си

    9 0 Отговор
    на баба ти.....

    14:46 04.10.2026

  • 18 Има едни прогресивни невнятници,

    13 1 Отговор
    които са най-смотаните в сбиртока. Тази особа е такъв

    14:46 04.10.2026

  • 19 Ал Бънди

    14 1 Отговор
    Наглостта на прогресистите е безгранична.

    14:47 04.10.2026

  • 20 оня с коня

    10 2 Отговор
    Ще дойдат Местните избори и ГЕРБ ще им бръкне ОТЗАД

    Коментиран от #26

    14:49 04.10.2026

  • 21 Този е най-тъпия

    13 0 Отговор
    бесепе-кадър. С какъв акъл го изпратиха за евродупедатин!

    Коментиран от #23

    14:49 04.10.2026

  • 22 Фактите

    15 1 Отговор
    Олигархията за Радев се оказаха обикновените хора, майките, децата, пенсионерите и работещите. За тях Радев осигури ПРОГРЕСИВНА БЕДНОСТ - по-ниски доходи, повече осигуровки, по-малко отпуск, повече данъци, по-високи цени на храни и горива и ОГРОМНА КОШНИЦА С ЛЪЖИ.

    Коментиран от #40

    14:50 04.10.2026

  • 23 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Този е най-тъпия":

    Тонито,Славито,абе към 130 парчета!

    14:51 04.10.2026

  • 24 Прогресивен

    8 1 Отговор
    Волгата взема месечна заплата колкото за 2 години в радиото.

    Коментиран от #27

    14:51 04.10.2026

  • 25 пешо

    11 1 Отговор
    бръкнахте на сиромаха отзад

    14:52 04.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Като вице

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивен":

    ще му спадне..

    14:54 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По отношение

    5 0 Отговор
    на хранителните продукти само да припомня че дори и за робите са били безплатни и не те са в основата на жизненият стандарт в една нормална държава !

    15:01 04.10.2026

  • 30 Славуца този път е прав за мунчо

    6 2 Отговор
    „Работата с олигарха ли Ви донесе 411 имота за над 16 млн.?“ – Слави с унищожителни въпроси: „Господин Радев, докога ще си затваряте очите?“
    Слави за убийството на Илиян Филипов постави остри въпроси към Иван Демерджиев и Румен Радев.
    Слави за убийството на Илиян Филипов отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и постави въпроси към президента Румен Радев. Повод за позицията му стана убийството на бизнесмена в Пловдив.
    В публикация във „Фейсбук“ лидерът на ИТН коментира връзката между Демерджиев и убития Филипов.Както и действията на МВР по случая. Слави постави под въпрос и начина, по който институциите реагират на убийството Господин Радев, не мислите ли, че Иван Демерджиев ви нанася много повече вреди, отколкото ползи и докога ще си затваряте очите за това? Господин Радев, забравихте ли, че на Демерджиев му викат „Господин „Бях точен с парите““ заради един такъв SMS до него от един бизнесмен?
    То е елементарно как трябва да постъпите. Демерджиев не става за министър на вътрешните работи, да не говорим за амбициите му да е главен прокурор!
    Това коментира във „Фейсбук“ лидерът на ИТН Слави Трифонов относно убийството на Илиян Василев в Пловдив.
    Още за убийството на Илиян Филипов: Екзекуция в Пловдив! Застреляха бизнесмена Илиян Филипов, свързван с Демерджиев. Подробности
    В България имаше много поръчкови убийства. Да не дава Господ тази практика отново да се възстанови. За последните 20 години, по данни на МВР, има 153 поръчкови у

    15:01 04.10.2026

  • 31 Никол

    6 1 Отговор
    С няколко думи бръкнахте на босия в цървулите! За половин година, кръгло НИЩО! Не е толкова лошо, до половин година, максимум и ще си ходите! Успехи!

    15:01 04.10.2026

  • 32 Гумата

    6 1 Отговор
    Приказки големи! Ама много хора се чувстват измамени от това правителство! Не е добре тази работа!

    15:02 04.10.2026

  • 33 Славуца този път е прав за мунчо

    8 1 Отговор
    В България имаше много поръчкови убийства. Да не дава Господ тази практика отново да се възстанови. За последните 20 години, по данни на МВР, има 153 поръчкови убийства. Днешното е 154-то.
    И колко интересно – няма разкрито нито едно. Дали ще разкрият днешното зависи от МВР. МВР на Иван Демерджиев. И вероятно този път МВР ще си даде зор, защото убитият е човек на вътрешния министър.
    Е, няма такава държава,Радев

    15:02 04.10.2026

  • 34 ТоА

    5 1 Отговор
    Вярва ли си? Няма мерки, няма напредък, само загробват България с тази раздута администрация и разглезените силоваци.

    15:04 04.10.2026

  • 35 ало витиеватов

    5 1 Отговор
    как е борбата с олигархията и т.н.

    15:07 04.10.2026

  • 36 грийн сок

    4 1 Отговор
    Тоя прогресивен Мучовист
    изобщо не е в час!

    15:09 04.10.2026

  • 37 Комунист

    3 0 Отговор
    Ненормален

    15:13 04.10.2026

  • 38 Мизирни цървули

    2 0 Отговор
    Заслужили народни артасти,това сте вие гълъбчета.Дори ББ не може да играе такива роли,безобразни същества.

    15:16 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бий ме,обичам те

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фактите":

    А ние седим и блеем.Ако ББ беше направил така,отдавна да сте по площадите
    Мизераблите си заслужават фатмака.

    15:21 04.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове