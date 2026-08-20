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ЦСКА излиза срещу критската крепост в битка за място в Лига Европа

ЦСКА излиза срещу критската крепост в битка за място в Лига Европа

20 Август, 2026 07:59 686 3

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Сблъсъкът на стадион „Панкратио“ в Ираклион е тази вечер от 21:00 часа българско време

ЦСКА излиза срещу критската крепост в битка за място в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА излиза срещу гръцкия ОФИ Крит в първи плейоф за влизане в основна фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът на стадион „Панкратио“ в Ираклион е тази вечер от 21:00 часа българско време. Сръбският рефер Сърджан Йованович ще ръководи двубоя.

„Червените“ се промъкнаха през иглени уши до последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски турнир, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4:3. Тимът на Христо Янев спечели с 3:0 като гост, но загуби с 1:3 пред над 20 000 зрители на Националния стадион. Преди това ЦСКА отстрани Дери Сити и Карабах.

„ОФИ е много добър отбор и трябва да дадем най-доброто от себе си. Разговарях с Методи Деянов, който е бивш играч на гръцкия тим. Каза неща, които ще са ни полезни, но не мога да ги кажа пред вас“, коментира на официалната пресконференция наставникът на ЦСКА Христо Янев.

Очаква се „червените“ отново да заложат на системата 3-5-2, която им носи успех до момента в европейските мачове. Твърде вероятно е обаче Янев да направи две промени в стартовия състав заради колебливото представяне на срещу Макаби на капитана Бруно Жордао и левия халф-бек Андрей Йорданов. Очаква се вместо тях като титуляри да започнат Джеймс Ето'о и Мохамед Брахими, който се включи много силно срещу израелците.

ОФИ е действащият носител на Купата на Гърция, а наскоро прибави Суперкупа на страната във витрината след драма с дузпи срещу шампиона на южната съседка АЕК Атина. В редиците на тима личат любопитни имена, сред които бившите футболисти на Левски и ЦСКА съответно Христос Шелис и Аарон Исека.

„ЦСКА е отбор с огромен европейски опит, има европейско ДНК, това е клуб, който се ползва с нашето абсолютно уважение. Той е фаворитът от гледна точка на опита. Ще имаме два вълнуващи мача, домакинският терен ще изиграе своята роля“, сподели треньорът на ОФИ Христос Контис.


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