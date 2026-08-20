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48 отбора влизат в решителна битка за място в групите на Лигата на конференциите

48 отбора влизат в решителна битка за място в групите на Лигата на конференциите

20 Август, 2026 08:30 471 0

  • лига на конференциите-
  • футбол

Това е последната бариера преди същинската част на надпреварата, която през последните години се превърна в ключова сцена за клубове от средния европейски ешелон

48 отбора влизат в решителна битка за място в групите на Лигата на конференциите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Плейофният кръг в Лигата на конференциите започва тази вечер, като 48 отбора ще изиграят първите си мачове в решителната фаза преди влизането в групите на турнира. Общо 24 двойки ще определят също толкова участници в основната фаза, а останалите 12 места ще бъдат заети от тимовете, които ще отпаднат от плейофите на Лига Европа.

Това е последната бариера преди същинската част на надпреварата, която през последните години се превърна в ключова сцена за клубове от средния европейски ешелон. Плейофите традиционно предлагат висока интрига, тъй като в тях участват както отбори, преминали през няколко предварителни кръга, така и тимове, които идват от Лига Европа и се борят да запазят мястото си в европейските турнири.

Сблъсъците тази вечер ще дадат първите отговори кои клубове са готови да направят решителната крачка към груповата фаза, а окончателната селекция от участници ще стане ясна след реваншите след седмица.


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