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Неясноти и висока интрига бележат старта на плейофите в Лига Европа

Неясноти и висока интрига бележат старта на плейофите в Лига Европа

20 Август, 2026 08:59 647 0

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Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на ОФИ Крит от 21:00 часа

Неясноти и висока интрига бележат старта на плейофите в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграят първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Програмата предвижда 12 срещи, като българският представител ЦСКА ще гостува на ОФИ Крит от 21:00 часа. "Червените" вече елиминираха три съперника по пътя си и имат гарантирано място в Лига на конференциите, но са амбицирани да преодолеят и последното стъпало от калификациите в по-силния турнир.

В ранния мач от 18:00 часа Кайрат посреща Андерлехт. Казахстанците бяха елиминирани от Левски в пресявките на Шампионската лига и сега ще трябва да се справят с най-именития белгийски клуб, ако искат да продължат в Лига Европа.

В 19:00 часа шведският първенец Мялби излиза срещу РБ Залцбург, който има значително повече международен опит, а Ягелония приема Иберия 1999, след като вече преодоля шотландския гранд Рейнджърс.

В 20:00 часа стартират пет двубоя. Бешикташ ще търси убедителна победа срещуу Кауно Жалгирис в Истанбул, а другият турски представител - Трабзонспор, ще има значително по-трудна задача срещу Ференцварош. Университатя (Крайова) е домакин на Арарат-Армения, Лех (Познан) посреща Тюн, а Егнатия е домакин на Лилестрьом.

В 21:00 часа Цървена звезда излиза срещу Виктория (Пилзен) и ще се постарае да вземе аванс преди реванша в Чехия, а Сент Трюйден ще премери сили с Омония (Никозия).

Късният мач от 22:00 часа е между Бенфика и Орхус в Лисабон, в който изявен фаворит е португалският гранд.


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