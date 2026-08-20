Меси и отказал на България бележат при зрелищно равенство в МЛС

Лионел Меси не пропусна да се разпише за Интер Маями в поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър, но отборът му стигна само до 2:2 при гостуването си на Филаделфия Юниън. Все пак, "чаплите" прекъснаха серия от три поредния поражения във всички турнири и заемат второ място в Източната конференция на МЛС.

Меси беше точен в 26-ата минута с 13-тото си попадение през сезона. Аржентинецът получи топката от Иън Фрей, финтира бранител на домакините и с кинжален удар не остави шансове на вратаря Андре Блейк.

За Филаделфия един от головете реализира Индиана Василев. Нападателят с български корени, който през 2020 година отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 6-ата минута. Той засече центриране от десния фланг и от упор разстреля Дейн Сейнт Клеър.

Василев се разписа за втори път през сезона, а отборът му е в дъното на Източната конференция, като изпреварва единствено Монреал и Атланта Юнайтед.

В 21-вата минута Даниел Пинтер възстанови равенството след асистенция на Луис Суарес. Много скоро дойде и моментът на Меси, който вече има 922 гола в професионалната си кариера. Попадението беше първо за него след смъртта на баща му.

През второто полувреме Филаделфия сериозно притисна гостите. В 58-ата минута Нийл Пиер беше точен за 2:2, а до края съставът на Райън Рихтер пропусна няколко възможности за пълен обрат. В самия край на срещата и двата тима останаха в намалени състави след червени картони на Кавън Съливан и Яник Брайт.

Водачът на изток Нешвил се наложи с 1:0 над Ню Йорк Ред Булс като гост. Гола заби Максуел Уоледзи в добавеното време.

В друг двубой тази нощ Орландо Сити на Антоан Гризман загуби с 1:2 от Чикаго Файър на Роберт Левандовски. Полякът отбеляза второто попадение за гостите от дузпа.