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Меси и отказал на България бележат при зрелищно равенство в МЛС

Меси и отказал на България бележат при зрелищно равенство в МЛС

20 Август, 2026 09:30 920 5

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями-
  • филаделфия юниън

"Чаплите" прекъснаха серия от три поредния поражения във всички турнири и заемат второ място в Източната конференция на МЛС

Меси и отказал на България бележат при зрелищно равенство в МЛС - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси не пропусна да се разпише за Интер Маями в поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър, но отборът му стигна само до 2:2 при гостуването си на Филаделфия Юниън. Все пак, "чаплите" прекъснаха серия от три поредния поражения във всички турнири и заемат второ място в Източната конференция на МЛС.

Меси беше точен в 26-ата минута с 13-тото си попадение през сезона. Аржентинецът получи топката от Иън Фрей, финтира бранител на домакините и с кинжален удар не остави шансове на вратаря Андре Блейк.

За Филаделфия един от головете реализира Индиана Василев. Нападателят с български корени, който през 2020 година отказа поканата да играе за националния ни отбор, откри резултата в 6-ата минута. Той засече центриране от десния фланг и от упор разстреля Дейн Сейнт Клеър.

Василев се разписа за втори път през сезона, а отборът му е в дъното на Източната конференция, като изпреварва единствено Монреал и Атланта Юнайтед.

В 21-вата минута Даниел Пинтер възстанови равенството след асистенция на Луис Суарес. Много скоро дойде и моментът на Меси, който вече има 922 гола в професионалната си кариера. Попадението беше първо за него след смъртта на баща му.

През второто полувреме Филаделфия сериозно притисна гостите. В 58-ата минута Нийл Пиер беше точен за 2:2, а до края съставът на Райън Рихтер пропусна няколко възможности за пълен обрат. В самия край на срещата и двата тима останаха в намалени състави след червени картони на Кавън Съливан и Яник Брайт.

Водачът на изток Нешвил се наложи с 1:0 над Ню Йорк Ред Булс като гост. Гола заби Максуел Уоледзи в добавеното време.

В друг двубой тази нощ Орландо Сити на Антоан Гризман загуби с 1:2 от Чикаго Файър на Роберт Левандовски. Полякът отбеляза второто попадение за гостите от дузпа.


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  • 1 Мишо

    4 0 Отговор
    Страхотно, интригуващо заглавие!

    09:53 20.08.2026

  • 2 една гаща плява

    3 0 Отговор
    Пич, пиян ли си? Прочети си заглавието!

    10:02 20.08.2026

  • 3 Така е

    3 0 Отговор
    Както Индиана Василев, така са и останалите деца на българи. Америка асимилира всички и не само тя, само след едно поколение, нямат никаква принадлежност към България.

    10:08 20.08.2026

  • 4 Сандо

    0 0 Отговор
    Поне заглавията си прочитайте преди да публикувате материали.Излагате медията,която ви плаща и за да не допускате поне правописни грешки.

    10:57 20.08.2026

  • 5 БеГемот

    0 0 Отговор
    Отне ми време за да разбера какво е искал да каже автора с това заглавие....прочетох го няколко пъти докато ми проблесна колосалното му не можене ....

    10:58 20.08.2026

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