Христо Янев: Всичко което можеше да се обърка, се обърка - трябва да играем по-умно

Треньорът на ЦСКА Христо Янев смята, че загубата с 0:3 от ОФИ Крит се дължи основно на грешки на „червените“. Той призна, че на реванша в София отборът ще трябва да покаже характер и да играе добре, за да заличи пасива на гърците.

„Всичко което можеше да се обърка, се обърка. Имахме ситуации, не успяхме да вкараме. Допуснахме елементарни грешки, улисахме се по поведението на ОФИ. Изиграхме оставащите минути, когато бяхме човек по-малко, изключително глупаво. Това е липса на опит“, започна Янев.

„Те се възползваха от това, че играят на собствения си стадион. Повечето от техните ситуации са след наши грешки. При третия гол не се ориентирахме при елементарна ситуация. Ако не бяхме допуснали този гол, щеше да е различно“, добави той.

„Във футбола се случват чудеса. Ние сме същият отбор, който играеше добре до момента. най-важното ще е да играем добре. Гбамин е ударен. И той, и Етоо, но това са леки контузии. Трябва да мислим за голямата картинка, а тя е да играем по-умно в тези мачове“, каза още Янев.

„Не трябва да губим лесно топката, търпение трябва, добри сме, когато тя е в нас. Трябва да създаваме ситуации за гол. Ние не успяхме да вкараме, а ОФИ Крит го направи. Характер се изгражда с време. Не можем да вадим само положителни заключения, когато побеждаваме. Трябва да си вадим и отрицателни заключения, за да не се стига до мачове, като този“, завърши Янев.