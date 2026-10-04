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Германия и Гърция не се победиха в равностоен сблъсък

Германия и Гърция не се победиха в равностоен сблъсък

4 Октомври, 2026 23:44 476 2

  • германия-
  • гърция-
  • бундестим-
  • лига на нациите-
  • флориан вирц-
  • джонатан буркард-
  • дери шерхант-
  • йонас урбиг-
  • константинос цолакис-
  • футбол-
  • национални отбори

Мачът завърши без отбелязани голове

Германия и Гърция не се победиха в равностоен сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германия и Гърция не успяха да излъчат победител в равностоен двубой, в който имаха своите възможности за гол. Двата тима завършиха 0:0 в Лига на нациите.

Гърците започнаха по-активно и още във 2-ата минута бяха близо до откриването на резултата. Йоргос Масурас отправи опасен удар с глава, но Йонас Урбиг демонстрира отличен рефлекс и спаси.

Германия отговори почти веднага. Две минути по-късно Дери Шерхант стреля от границата на наказателното поле, но Константинос Цолакис се намеси решително.

В 20-ата минута Флориан Вирц, който изведе Бундестима с капитанската лента, не успя да намери целта с глава. Пет минути по-късно Цолакис отново бе на висота, този път след удар на Давид Раум.

Германия стигна до гол в 32-ата минута, но попадението не бе зачетено. Шерхант проби по левия фланг и центрира по земя към Джонатан Буркард, който отблизо прати топката в мрежата. След намеса на ВАР обаче голът бе отменен заради игра с ръка.

На почивката селекционерът на Гърция Иван Йованович направи две промени, като пусна в игра Константинос Карецас и Атанасиос Андруцос.

В 51-ата минута Константинос Мавропанос засече с глава центриране в наказателното поле, но Урбиг отново показа стабилност и отрази удара.

Малко след изтичането на час игра Германия също извърши двойна смяна. Ник Волтемаде замени Буркард, а Саид Ел Мала се появи на мястото на Ленарт Карл.

До края двата тима продължиха да действат предпазливо, а играта остана равностойна. Най-добрата възможност за решаващо попадение се откри пред Филип Трой в 87-ата минута, но той не успя да намери очертанията на вратата от отлична позиция.

В крайна сметка Германия и Гърция не успяха да пречупят защитите си и двубоят завърши без победител.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Абсурдно е да се каже равностоен сблъсъка. В самото начало гърците имаха положение. После тотална доминация на немците. Загубеха ли топката налитаха като оси по няколко и в повечето случаи отнемаха до 3-4 секунди топката, включително пред наказателното поле и дори имаше в него. Само че са гола вода на изстрели и имат проблем със създаване на чисти положения. Дават 72%:28% владеене на топката, а първото полувреме бе 76%:24% - второто по-накъсано. То и първият мач гърците са имали 1 точен удар и 26% владеене на топката, но са били 1:0.

    23:53 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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