Германия и Гърция не се победиха в равностоен сблъсък

Германия и Гърция не успяха да излъчат победител в равностоен двубой, в който имаха своите възможности за гол. Двата тима завършиха 0:0 в Лига на нациите.

Гърците започнаха по-активно и още във 2-ата минута бяха близо до откриването на резултата. Йоргос Масурас отправи опасен удар с глава, но Йонас Урбиг демонстрира отличен рефлекс и спаси.

Германия отговори почти веднага. Две минути по-късно Дери Шерхант стреля от границата на наказателното поле, но Константинос Цолакис се намеси решително.

В 20-ата минута Флориан Вирц, който изведе Бундестима с капитанската лента, не успя да намери целта с глава. Пет минути по-късно Цолакис отново бе на висота, този път след удар на Давид Раум.

Германия стигна до гол в 32-ата минута, но попадението не бе зачетено. Шерхант проби по левия фланг и центрира по земя към Джонатан Буркард, който отблизо прати топката в мрежата. След намеса на ВАР обаче голът бе отменен заради игра с ръка.

На почивката селекционерът на Гърция Иван Йованович направи две промени, като пусна в игра Константинос Карецас и Атанасиос Андруцос.

В 51-ата минута Константинос Мавропанос засече с глава центриране в наказателното поле, но Урбиг отново показа стабилност и отрази удара.

Малко след изтичането на час игра Германия също извърши двойна смяна. Ник Волтемаде замени Буркард, а Саид Ел Мала се появи на мястото на Ленарт Карл.

До края двата тима продължиха да действат предпазливо, а играта остана равностойна. Най-добрата възможност за решаващо попадение се откри пред Филип Трой в 87-ата минута, но той не успя да намери очертанията на вратата от отлична позиция.

В крайна сметка Германия и Гърция не успяха да пречупят защитите си и двубоят завърши без победител.