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Барселона хвърли око на нидерландския талант Рууд Нийстад

Барселона хвърли око на нидерландския талант Рууд Нийстад

4 Октомври, 2026 22:21 388 0

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Футболистът има действащ договор с Твенте до лятото на 2029 година

Барселона хвърли око на нидерландския талант Рууд Нийстад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанският гранд Барселона проявява сериозен интерес към 18-годишния централен защитник на Твенте Рууд Нийстад. Според спортния журналист Фабрицио Романо каталунците следят отблизо ситуацията около младока, като няма да е изненада, ако направят опит да го привлекат през предстоящия зимен трансферен прозорец или след края на настоящия сезон.

Нийстад има действащ договор с Твенте до лятото на 2029 година. Той е юноша на нидерландския клуб и е определян като един от най-перспективните футболисти на своя пост в страната. През този сезон 195-сантиметровият бранител има записани 11 мача във всички турнири, в които е отбелязал един гол.

Младият защитник вече има повиквателна и за младежкия национален отбор на Нидерландия, където обаче все още очаква своя официален дебют.


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