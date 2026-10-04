Барселона хвърли око на нидерландския талант Рууд Нийстад

Испанският гранд Барселона проявява сериозен интерес към 18-годишния централен защитник на Твенте Рууд Нийстад. Според спортния журналист Фабрицио Романо каталунците следят отблизо ситуацията около младока, като няма да е изненада, ако направят опит да го привлекат през предстоящия зимен трансферен прозорец или след края на настоящия сезон.

Нийстад има действащ договор с Твенте до лятото на 2029 година. Той е юноша на нидерландския клуб и е определян като един от най-перспективните футболисти на своя пост в страната. През този сезон 195-сантиметровият бранител има записани 11 мача във всички турнири, в които е отбелязал един гол.

Младият защитник вече има повиквателна и за младежкия национален отбор на Нидерландия, където обаче все още очаква своя официален дебют.