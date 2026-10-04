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Победа за Янаки Милев в квалификациите на турнир в Палермо

Победа за Янаки Милев в квалификациите на турнир в Палермо

4 Октомври, 2026 23:23 435 0

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Българинът се наложи срещу испанеца Оскар Хосе Гутиерес

Победа за Янаки Милев в квалификациите на турнир в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под №12 в схемата на пресявките Милев спечели първия си мач от надпреварата срещу испанеца Оскар Хосе Гутиерес с 6:2, 4:6, 6:1 за два часа и 27 минути игра.

След като си размениха по един сет, в решителната трета част българинът доминираше, реализира два пробива и след 6:1 затвори мача.


С този успех Янаки Милев заработи 1 точка за световната ранглиста. В спор за място в основната схема той ще играе утре срещу №3 в схемата на квалификациите Даниел Синиаков (Чехия).


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