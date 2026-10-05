Милиардите за дигитализация не стигат до всички

България има 60 мерки за цифрова трансформация и бюджет от 2,19 млрд. евро. Почти половината от тях – 48% – трябва да приключат до края на 2026 г. Това не е само календарен срок. Това е границата, до която трябва да стане видимо дали милиардите са изградили работеща цифрова държава или просто са финансирали инфраструктура, която голяма част от хората не могат да използват.
Европейската комисия отчита напредък при оптичната свързаност, мрежите с много висок капацитет и електронните публични услуги. В същото време оценката ѝ е категорична, че слабостите остават при цифровите умения, малките и средните предприятия, внедряването на модерни технологии и киберсигурността. Препоръката е да се повишат цифровите умения сред хората с ниско образование, възрастните и жителите на селските райони.
Интернетът е достъпен, но услугата не е еднакво използваема
На пръв поглед България изглежда по-близо до цифровото общество. През 2025 г. 92,8% от домакинствата са имали достъп до интернет у дома, а 86,5% от хората между 16 и 74 години са използвали интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Но достъпът до мрежата не е равен на способност да се ползва електронна услуга.
Само 38% от българите между 16 и 74 години са имали поне базови цифрови умения през 2025 г. Средната стойност за Европейския съюз е 60%. Разликата става още по-видима извън градовете: през 2023 г. едва 20,9% от хората в селските райони на България са покривали критерия за базови цифрови умения – най-ниският дял сред държавите, включени в сравнението на Евростат.
Така се появява парадоксът на дигитализацията: държавата може да има портал, електронна идентификация и онлайн заявление, но човекът от малко населено място да няма увереност, устройство, подходяща връзка или помощ, за да стигне до тях.
Електронната услуга остава неизползвана
През 2025 г. 36% от българите на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет страници или приложения на публични институции. В Европейския съюз този дял е 71,9%. Най-често хората търсят информация, достъпват лични данни или подават данъчни декларации, но използването на услуги за документи, помощи и заявления остава значително по-ограничено.
Образованието е един от най-силните разделители. По данни на Националния статистически институт електронни услуги са използвали 65,9% от хората с висше образование, но само 8,7% от хората с основно или по-ниско образование. При възрастните разликата също е рязка: редовно интернет са използвали 59,7% от хората между 65 и 74 години. Това означава, че за значителна част от пенсионерите цифровият портал не е спестено пътуване до институция, а допълнителна бариера.
Същото се вижда и при електронната търговия. Онлайн покупки са правили 55% от жителите на градовете, но 40,4% от живеещите в селата. Сред хората между 65 и 74 години делът е едва 17,7%. Данните не измерват само навици за пазаруване. Те показват колко различно цифровата икономика достига до отделните групи.
След инфраструктурата идва трудната част
От общия бюджет на пътната карта 597 млн. евро публично финансиране са по мерки, чийто срок изтича до края на 2026 г. Отделно 1,17 млрд. евро от Плана за възстановяване и устойчивост и 1,2 млрд. евро от кохезионните фондове са свързани с цифровата трансформация. Тези числа показват мащаба на вложението, но не и неговия обществен резултат.
Резултатът ще се измери не само с километри оптична мрежа, нови системи и броя електронни услуги. Ще се измери с това дали възрастен човек може сам да подаде заявление, дали жител на село получава същия достъп до здравна или административна услуга като човек в София и дали малкият местен бизнес може да работи сигурно онлайн.
В противен случай цифровата пътна карта ще остане добре финансиран маршрут, по който част от обществото се движи бързо, а друга част все още търси кой да я преведе през първата електронна форма.
Източници: digital-strategy.ec.europa.eu, nsi.bg, ec.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дигитализация или цифровизация ?
Откъде ви копаят недочули, неуки мисири?
Коментиран от #3
01:19 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Измама
Масово наблюдение: Ежедневната дейност – плащания, пътувания, комуникация, търсения, покупки и местоположение – може да се записва и анализира непрекъснато.
Загуба на анонимност: Цифровата идентичност, биометричните системи и безкасовите плащания могат да направят обичайните законни дейности трайно проследими.
Разпространение на функциите: Данните, събрани за една цел – като сигурност или обществени помощи – могат по-късно да бъдат използвани за полицейски контрол, данъчно облагане, политически мониторинг, решения за допустимост или търговско профилиране.
Изключване от основни услуги: Хората без смартфони, надежден интернет, документи, банкови сметки или технически възможности може да имат затруднения с достъпа до работа, здравеопазване, помощи, банково дело или пътуване.
Автоматизирана дискриминация: Алгоритмите могат да откажат заетост, кредит, застраховка, жилище, помощи или мобилност въз основа на неточни, предубедени или скрити данни.
Липса на смислена привлекателност: Хората могат да бъдат съдени от непрозрачни системи, без да знаят каква информация е била използвана или как да я коригират.
Манипулация: Платформите могат да използват лични данни, за да повлияят на вниманието, покупките, политическите убеждения, емоциите и поведението.
Централизирана уязвимост: Единична база данни за самоличност, банкова или правителствена информация може да се превърне в мишена за хакери, престъпници, враждебни държави и
Коментиран от #6
01:22 05.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВЪРЗАНИ С ФАКТИ ?
01:23 05.10.2026
6 Измама
До коментар #4 от "Измама":Централизирана уязвимост: Единична база данни за самоличност, банкова или правителствена информация може да се превърне в мишена за хакери, престъпници, враждебни държави или злоупотребяващи длъжностни лица.
Смразяващи ефекти: Постоянното наблюдение може да накара хората да избягват несъгласие, протести, противоречиви мнения, частни сдружения или легитимно поемане на риск.
Загуба на човешка преценка: Важни решения могат да бъдат делегирани на системи, които не могат да разберат контекста, състраданието, изключителните обстоятелства или моралната отговорност.
Зависимост и обвързване: След като основните услуги се преместят онлайн, отказването става практически невъзможно, дори ако участието е описано като доброволно.
Дигитална постоянство: Грешки, младежко поведение, неверни твърдения или стари мнения могат да останат достъпни за търсене и да засегнат човек години по-късно.
Често срещани измами и подвеждащи обещания
„Това е само за удобство.“ Удобството може да прикрива събирането на данни, профилирането и увеличената институционална власт.
„Можете да изберете дали да го използвате.“ Изборът не е истински, когато алтернативата е загуба на достъп до работа, банково дело, здравеопазване или обществени услуги.
„Подобрява сигурността.“ Системата може да предотврати някои измами, като същевременно създава по-големи рискове чрез централизирани данни, кражба на самоличност или злоупотреба.
„Алгоритъмът е обективен.“ Алгоритмите отразяват данните
Коментиран от #7
01:25 05.10.2026
7 Измама
До коментар #6 от "Измама":Алгоритъмът е обективен.“ Алгоритмите отразяват данните, предположенията, приоритетите и пристрастията на техните дизайнери и оператори.
„Само престъпниците се нуждаят от поверителност.“ Поверителността защитава политическото несъгласие, личните взаимоотношения, медицинските решения, журналистиката, религиозната дейност и свободата на мисълта.
„Данните са анонимизирани.“ Понякога могат да се комбинират множество набори от данни, за да се идентифицират лица, а предполагаемо анонимната информация все още може да разкрие чувствителни модели.
„Системата е доброволна и обратима.“ Цифровите инфраструктури често стават трудни за изоставяне, след като правителства, банки, работодатели и платформи зависят от тях.
„Повече данни означават по-добри решения.“ Повече данни могат да означават и повече грешки, натрапчиви изводи, дискриминация и възможности за злоупотреба.
„Има човек в цикъла.“ Човек, който проверява, може просто да одобри автоматизирана препоръка, без да я разгледа независимо.
„Модернизацията е неизбежна.“ Скоростта, обхватът, дизайнът и задължителният характер на дигитализацията са политически избори, а не естествени закони.
Често срещани дигитални измами
Фишинг: Фалшиви имейли, текстови съобщения или уебсайтове имитират банки, правителства, куриерски компании или работодатели, за да крадат пароли или данни за плащане.
Измами с кражба на самоличност: Престъпниците получават лична информация и я използват, за да откриват сметки, да претендират за
Коментиран от #8
01:27 05.10.2026
8 Измама
До коментар #7 от "Измама":Измами с кражба на самоличност: Престъпниците получават лична информация и я използват, за да откриват сметки, да претендират за обезщетения, да получават заеми или да се представят за жертви.
Измами с превземане на сметки: Нападателите крадат пароли или кодове за удостоверяване и поемат контрол над имейл, банкови сметки, сметки в социалните медии или криптовалута.
Измами с представяне за друг човек: Измамниците се представят за полицаи, данъчни служители, роднини, техническа поддръжка, работодатели или финансови съветници.
Инвестиционни и криптовалутни измами: Обещания за гарантирана възвръщаемост, тайни възможности, търговия с изкуствен интелект или спешни печалби от криптовалута са често срещани предупредителни знаци.
Романтични и емоционални манипулации: Измамниците изграждат доверие чрез онлайн взаимоотношения и в крайна сметка искат пари, подаръчни карти, криптовалута или „спешна“ помощ.
Измами с техническа поддръжка: Фалшиви предупреждения твърдят, че устройството е заразено и оказват натиск върху жертвата да инсталира софтуер за отдалечен достъп или да плати за ненужни ремонти.
Измами с работа и задачи: Фалшиви работодатели изискват такси, документи за самоличност, депозити в криптовалута или парични преводи, за да „отключат“ доходите си.
Измами с наеми и пазари: Измамниците рекламират имоти или стоки, които не съществуват, изискват депозити или изпращат фалшиви потвърждения за плащане.
Измами с дийпфейк и гласови измами: Изкуст
Коментиран от #9
01:29 05.10.2026
9 Измама
До коментар #8 от "Измама":Измами с дълбоки фалшиви измами и гласови измами: Изкуствено генерирани гласове, видеоклипове или изображения имитират роднини, ръководители, политици или публични личности.
Измами с QR кодове: Злонамерени кодове пренасочват потребителите към фалшиви страници за плащане или инсталират зловреден софтуер.
Измами за възстановяване: След като някой загуби пари, друг измамник твърди, че може да ги възстанови срещу предварително заплащане.
Измами с абонаменти и тъмни модели: Безплатни пробни периоди или евтини оферти прикриват повтарящи се такси, трудни процедури за анулиране или неоторизирани надстройки.
Викторини и приложения за събиране на данни: Привидно безобидни формуляри, игри или тестове за личност събират информация, която може да се използва за атаки за насочване, представяне за друг човек или възстановяване на акаунт.
Сериозни предупредителни знаци
Отнасяйте се към оферта или съобщение като към подозрително, когато включва:
спешност, заплахи или натиск;
гарантирани печалби или необичайно високи доходи;
искания за пароли, кодове за удостоверяване, фрази за възстановяване или отдалечен достъп;
плащане с подаръчна карта, криптовалута, банков превод или необичайни методи;
искания за запазване на взаимодействието в тайна;
линкове или телефонни номера, предоставени в неочаквано съобщение;
искания за ненужни документи за самоличност;
отказ за предоставяне на писмени данни или независима проверка;
твърдения, че обичайните правила, данъци, так
Коментиран от #10
01:33 05.10.2026
10 Измама
До коментар #9 от "Измама":твърдения, че обичайните правила, данъци, такси или процедури могат да бъдат заобиколени.
Основната защита е да се забави скоростта, да се провери чрез независимо намерен метод за контакт, да се ограничи предоставената информация, да се използват силни уникални пароли с многофакторно удостоверяване, да се поддържат офлайн резервни копия и да се запазят нецифрови алтернативи за основни дейности, когато е възможно.
Коментиран от #11
01:36 05.10.2026
11 Измама
До коментар #10 от "Измама":Готови ли сте за дигитализиране, искате ли го за себе си?
01:38 05.10.2026