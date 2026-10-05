Времето днес, прогноза за понеделник, 5 октомври: Слънчево и топло

Предимно слънчево ще бъде времето в България в понеделник, 5 октомври. След хладното утро температурите ще се повишат и следобедните стойности ще достигнат между 22 и 26 градуса. Вероятността за валежи ще бъде много ниска, а вятърът ще остане слаб.

В западните и високите полета ще бъде най-хладно в началото на деня. В София прогнозите дават минимални температури между 5 и 8 градуса и максимални около 22-25 градуса. За Пловдив се очакват около 6 градуса сутринта и до 25 градуса следобед. В Русе максималната температура може да достигне 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с температури до около 22 градуса във Варна и Бургас.

Националният институт по метеорология и хидрология е издал жълто предупреждение за слана в София и Пловдив в ранните сутрешни часове. В предупреждението е записано: „Слана!“ Рискът е свързан с минималните температури около и малко над нулата в отделни райони.

Прогнозите за София се разминават с няколко градуса за максималната температура, но са единни за слънчевото време и липсата на съществени валежи. Според публикуваните данни на „Синоптик“ и „Дир.бг“ в столицата се очаква денят да започне с хладно време и да завърши с около 22 градуса.

Източници: Синоптик, Метео Балканс