Гьозтепе на Станимир Стоилов с убедителна победа в контрола, Мироши блести с два гола

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, записа убедителна победа с 3:0 над втородивизионния Мугласпор в контролна среща. Проверката се проведе на стадион „Метин Октай“ в Алтънорду, Измир.
Новатус Мироши се превърна в герой за „жълто-червените“, след като реализира два гола още през първото полувреме. След почивката Жандерсон оформи крайното 3:0.
Добрата новина за Станимир Стоилов бе свързана и със завръщането на няколко футболисти след контузии. В игра отново се появиха Ноа Сонко Сундберг, Мироши и Гьокдениз Байракдар. Извън състава продължава да бъде Алан Годой.
Българският треньор използва проверката и за да даде възможност на няколко млади футболисти от отбора до 19 години да натрупат игрови минути.
Преди няколко дни Гьозтепе завърши 1:1 срещу Ванспор в друга приятелска среща.
При подновяването на турската Суперлига тимът от Измир ще гостува на Еюпспор.
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Нищо има още много загуби да инкасира
22:17 04.10.2026
2 колко съм изостанал
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3 Пак ще го търсим
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