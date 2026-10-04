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Гьозтепе на Станимир Стоилов с убедителна победа в контрола, Мироши блести с два гола

Гьозтепе на Станимир Стоилов с убедителна победа в контрола, Мироши блести с два гола

4 Октомври, 2026 21:52 480 4

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  • контрола

Тимът се наложи над втородивизионния Мугласпор

Гьозтепе на Станимир Стоилов с убедителна победа в контрола, Мироши блести с два гола - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, записа убедителна победа с 3:0 над втородивизионния Мугласпор в контролна среща. Проверката се проведе на стадион „Метин Октай“ в Алтънорду, Измир.

Новатус Мироши се превърна в герой за „жълто-червените“, след като реализира два гола още през първото полувреме. След почивката Жандерсон оформи крайното 3:0.

Добрата новина за Станимир Стоилов бе свързана и със завръщането на няколко футболисти след контузии. В игра отново се появиха Ноа Сонко Сундберг, Мироши и Гьокдениз Байракдар. Извън състава продължава да бъде Алан Годой.

Българският треньор използва проверката и за да даде възможност на няколко млади футболисти от отбора до 19 години да натрупат игрови минути.

Преди няколко дни Гьозтепе завърши 1:1 срещу Ванспор в друга приятелска среща.

При подновяването на турската Суперлига тимът от Измир ще гостува на Еюпспор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мрежа

    0 0 Отговор
    Когато пада отборът на този" специалист" от Въгларово,мълчание,сега го хвалят.
    Нищо има още много загуби да инкасира

    22:17 04.10.2026

  • 2 колко съм изостанал

    2 0 Отговор
    незнаех че стоилов си е купил отбор

    22:24 04.10.2026

  • 3 Пак ще го търсим

    0 0 Отговор
    Мъри сълздаде сегашния отбор и стил на Левски.Направиха се някой смени след него,нооо..до тук.

    22:49 04.10.2026

  • 4 тнгнн

    0 0 Отговор
    Мъри как можа да събереш на едно място толкова некадърници бе

    22:49 04.10.2026

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