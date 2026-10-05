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Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор

Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор

5 Октомври, 2026 08:15 790 6

  • светослав вуцов-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • левски

След мача на България срещу Испания от световните квалификации, загубен с 0:4 на 14 октомври 2025г., в лагера на „лъвовете" се породи напрежение

Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор.

Той не бе сред повиканите в последните срещи на България, а причината за това бе конфликтът, който възникна преди близо една година между него и селекционера Александър Димитров, припомня "Мач Телеграф".

След мача на България срещу Испания от световните квалификации, загубен с 0:4 на 14 октомври 2025г., в лагера на „левовете" се породи напрежение.

Треньорът на вратарите на Левски Божидар Митрев заяви, че вратарят Светослав Вуцов е бил обвинен за загубата от Турция с 1:6 в предишния кръг от същия цикъл.

Александър Димитров подаде оставка след нулевото реми с Естония, която бе приета, а сега Атанас Рибарски временно е начело на представителния тим.

Скоро ще има нов селекционер, а Вуцов може да попадне сред повиканите за предстоящите срещи през следващата пауза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Левскар

    2 2 Отговор
    В никакъв случай! Вуцов, не бива да се хаби за този национален отбор!

    08:33 05.10.2026

  • 2 Това е

    8 0 Отговор
    Много слаб вратар. Няма здрави ръце да лови бързи топки, втория гол срещу ЦСКА мина между ръцете му, излиза неразчетено, срещу ЦСКА три гола можеха да се спасят от добър вратар, срещу АЕК също. Срещу АЕК идваха да го гледат скаути и се хванаха за главата, каква грешка са щяха да направят. Хвана две дузпи миналата година на късмет, тази година и късмет няма. Единствено лови от далече идваща топка с чист коридор без рикошет, но това го правят всички вратари.

    08:50 05.10.2026

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Само таяОвца я нямаше в националния отбор.Оставкаааа!На всички-гонзоМонзо,цялото бфс и онези,бягащи като мухиБезГлави

    09:15 05.10.2026

  • 4 И какво от това?

    3 0 Отговор
    При него отборите ще си оправят головата разлика.

    09:22 05.10.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    Няма нужда от него. Само ще създава проблеми. И в началото на сезона груба грешка след груба грешка и само срещу АЕК 3 такива - 3-ти гол и в двата мача подава топката на противник.

    09:35 05.10.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АМА ОТ РЕПОРТАЖИТЕ ПО ТВ
    И ТРИТЕ ГОЛА НА ИСЛАНДИЯ
    БЯХА НА 89% БЛАГОДАРЕНИЕ
    НА НАШИЯ ВРАТАР с прийоми ОТ...НХЛ....
    😀

    10:05 05.10.2026

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