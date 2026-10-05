Вратарят на Левски Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор.
Той не бе сред повиканите в последните срещи на България, а причината за това бе конфликтът, който възникна преди близо една година между него и селекционера Александър Димитров, припомня "Мач Телеграф".
След мача на България срещу Испания от световните квалификации, загубен с 0:4 на 14 октомври 2025г., в лагера на „левовете" се породи напрежение.
Треньорът на вратарите на Левски Божидар Митрев заяви, че вратарят Светослав Вуцов е бил обвинен за загубата от Турция с 1:6 в предишния кръг от същия цикъл.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото реми с Естония, която бе приета, а сега Атанас Рибарски временно е начело на представителния тим.
Скоро ще има нов селекционер, а Вуцов може да попадне сред повиканите за предстоящите срещи през следващата пауза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баш Левскар
08:33 05.10.2026
2 Това е
08:50 05.10.2026
3 Гост
09:15 05.10.2026
4 И какво от това?
09:22 05.10.2026
5 Някой
09:35 05.10.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
И ТРИТЕ ГОЛА НА ИСЛАНДИЯ
БЯХА НА 89% БЛАГОДАРЕНИЕ
НА НАШИЯ ВРАТАР с прийоми ОТ...НХЛ....
😀
10:05 05.10.2026