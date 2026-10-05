Вратарят на Левски Светослав Вуцов може отново да облече фланелката на националния отбор.

Той не бе сред повиканите в последните срещи на България, а причината за това бе конфликтът, който възникна преди близо една година между него и селекционера Александър Димитров, припомня "Мач Телеграф".

След мача на България срещу Испания от световните квалификации, загубен с 0:4 на 14 октомври 2025г., в лагера на „левовете" се породи напрежение.

Треньорът на вратарите на Левски Божидар Митрев заяви, че вратарят Светослав Вуцов е бил обвинен за загубата от Турция с 1:6 в предишния кръг от същия цикъл.

Александър Димитров подаде оставка след нулевото реми с Естония, която бе приета, а сега Атанас Рибарски временно е начело на представителния тим.

Скоро ще има нов селекционер, а Вуцов може да попадне сред повиканите за предстоящите срещи през следващата пауза.