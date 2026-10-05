Клоп: Много съм доволен, защото знам откъде тръгнахме

Селекционерът на Германия Юрген Клоп изрази задоволство и позитивизъм след нулевото равенство (0:0) при гостуването на Гърция в мач от турнира Лига на нациите. Въпреки спечелените само 5 от 12 възможни точки през този международен прозорец, 59-годишният специалист подчерта, че вижда сериозен прогрес в изграждането на обновения германски състав.

„Много съм доволен, защото знам откъде тръгнахме. Изключително впечатлен съм от отбора. Ако трябва да бъда честен, по-скоро съм приятно изненадан, отколкото разочарован. Не вярвах, че сме способни да изиграем такова първо полувреме. Момчетата направиха невероятно представяне – топ ниво във всяко едно отношение, с изключение на факта, че не превърнахме шансовете си в голове и не видяхме по-добре позициониран съотборник в последната третина на терена“, анализира Клоп веднага след последния съдийски сигнал.

Наставникът посочи и причините за спада в играта на Бундестима в по-късен етап от срещата.

„Пречупихме се леко около 60-ата минута и движенията ни загубиха своята острота. Играхме обаче само преди три дни и е изключително трудно да се поддържа такова темпо през пълните 90 минути срещу силен отбор като Гърция. Нашият контрапресинг работеше отлично в 90% от времето. Проблемът е, че в останалите 10%, когато той не проработи, нещата на терена могат да се усложнят“, допълни германецът.

По време на изминалия лагер треньорският щаб тества огромен брой състезатели. Клоп обаче не спести критиките към скептиците.

„Видяхме много футболисти през тези две седмици. Всеки показа на какво е способен и заслужи мястото си. Помислете за всички неща, които хората говореха за нас – какво можем и какво не можем да направим. Ние обаче дадохме ясни знаци, че можем да правим някои неща много по-добре, отколкото ни признаваха. Вратата е отворена за абсолютно всеки. Широко отворена“, сподели още специалистът.

Германският селекционер разкри, че експериментите приключват и съставът за следващите официални мачове през ноември ще бъде драстично намален.

„Сега ще анализираме спокойно изминалите две седмици, а след пет седмици ни предстоят нови два международни мача, но вече със съкратен състав. Разбира се, няма да пътуваме натам с група от 44 футболисти. Вратата остава отворена за всеки, но ако някой не бъде повикан следващия път, трябва да знае, че причината не е в това, че не е достатъчно добър, а просто защото трябва да се ограничим до 23-24 играчи“, завърши Клоп.