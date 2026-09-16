Риана отпразнува първия рожден ден на дъщеря ѝ Роки с еднакви тоалети Dior (СНИМКИ)

Риана и едногодишната ѝ дъщеря Роки Айриш Майърс се появиха с еднакви розови тоалети Dior за първия рожден ден на момиченцето. 38-годишната изпълнителка и дъщеря ѝ носеха специално изработени бледорозови гащеризони с тънки презрамки, набрани детайли и големи черно-бели панделки на точки на гърба. Детското парти се състоя в неделя, 13 септември.

Визията на Роки Айриш беше допълнена от фино колие, малки диамантени обеци и панделки на точки в косата, съчетаващи се с детайлите по тоалета.

Снимка: Instagram

Снимки от рождения ден публикува дългогодишната приятелка на Риана Мелиса Форд.

„Честит рожден ден, Роки Айриш. Не мога да повярвам, че бебето на леля вече е на една година“, написа тя, като отбеляза и еднаквите тоалети на майката и дъщерята.

Кадри от празненството показаха Роки пред пастелна многоетажна торта, както и по време на игра върху специално изградени детски съоръжения. Декорацията включваше балони в пастелни цветове и малка детска въртележка.

Роки Айриш Майърс е най-малкото от трите деца на Риана и американския рапър A$AP Rocky, чието истинско име е Раким Майърс. Двамата са родители още на 4-годишния RZA и 3-годишния Райът.

Роки се роди през септември 2025 г., а малко след появата ѝ A$AP Rocky коментира новата си роля като баща на момиче по време на наградите CFDA Fashion Awards.

„Искам да кажа нещо на всички бащи на момичета: аз съм най-новият член на клуба. Поздравете ме и ме приветствайте“, пошегува се рапърът.

Риана съобщи за раждането на дъщеря си със снимка в Instagram, на която държеше новородената Роки, повита в розово. В публикацията певицата носеше бижута, оценени на общо около 150 000 долара, сред които часовник Audemars Piguet Royal Oak от розово злато и специално изработен пръстен с надпис „Mom“.

Риана и A$AP Rocky организираха няколко големи семейни празненства през последните месеци. През май двойката отбеляза четвъртия рожден ден на първородния си син RZA в Sloomoo Institute в Ню Йорк. В началото на август третият рожден ден на Райът беше отпразнуван с парти на тема „Спайдър-Мен“ в дома на Риана в Барбадос.

Dior се превърна в често присъстваща марка в гардероба на най-малкото дете на звездната двойка. През април Роки направи една от първите си публични появи в Париж с винтидж шапка от периода, когато Джон Галиано беше творчески директор на френската модна къща.

Същия месец дъщерята на Риана се появи и на корица на списание W, облечена в специално изработена визия Dior Haute Couture. По-късно Роки Айриш Майърс позира и за изданието W China заедно с баща си A$AP Rocky.