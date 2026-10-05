Константин Папазов спечели президентския стол в Българска федерация по баскетбол след балотаж

Президентът на БК Левски Константин Папазов е новият председател на Българската федерация по баскетбол (БФБ). Изборът бе направен по време на днешното Общо изборно събрание, провело се в зала „Васил Левски“ на хотел „Хаят Риджънси“ в София.

Папазов си осигури лидерския пост след решителен балотаж срещу един от създателите на Българската баскетболна лига (ББЛ) Орлин Атанасов. На втория тур Тити Папазов събра подкрепата на 93 от делегатите, докато за Атанасов гласуваха 67 души. От общо подадените 161 бюлетини, точно 160 бяха отчетени като действителни.

Първоначално надпреварата за президентското място стартира с трима кандидати. На първия тур най-много гласове отново събра Константин Папазов – 67, последван от Орлин Атанасов с 52 гласа. Третият кандидат – настоящият директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков, отпадна от състезанието, след като получи подкрепата на 46 от гласувалите.

Изборният ден беляза и официалния край на управлението на досегашния президент Георги Глушков, който ръководеше БФБаскетбол в продължение на 15 години. Събранието премина при висок интерес и добро настроение сред кандидатите, а сред присъстващите в залата бе и бившият национал Филип Виденов.