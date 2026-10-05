Carlsberg купува бутилиращите предприятия на PepsiCo в Кавказ

Датската Carlsberg се договори да придобие бутилиращите предприятия на PepsiCo в Грузия и Армения, като по този начин ще поеме производството, продажбите и дистрибуцията на безалкохолните напитки на американската компания в двете държави. Финансовите параметри на сделките не са обявени.

Придобиванията обхващат Iberia Refreshments в Грузия и JI Pepsi Cola Bottler Armenia. Продавач е Revery, настоящият собственик на двете предприятия. Сделката за арменската компания подлежи на одобрение от правителството на Армения.

Партньорството ще обхване 17 пазара

След приключването на сделките Carlsberg ще има бутилиращи споразумения с PepsiCo на 17 пазара. Датската група вече работи с американската компания във Великобритания, Ирландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Казахстан, Киргизстан, Лаос и Камбоджа.

Партньорството ще се разшири и в други държави. От 2027 г. Carlsberg трябва да поеме бутилирането на PepsiCo в Азербайджан, а от 2029 г. договореностите ще обхванат Дания, Финландия, Естония, Латвия и Литва.

Carlsberg определя Грузия, Армения и Азербайджан като регионален клъстер в Южен Кавказ. Според компанията обединяването на трите пазара ще създаде платформа за развитие на по-широко портфолио от напитки в региона.

Анализатор: краткосрочният ефект ще е ограничен

„Основното за инвеститорите не са самите два пазара, а сигналът за все по-тясна връзка между Carlsberg и PepsiCo“, заяви анализаторът на Jyske Bank Хайдер Анжум, цитиран от Ройтерс.

По оценката на Анжум сделките вероятно няма да окажат съществено влияние върху приходите или печалбата на Carlsberg в краткосрочен план. По-тясното сътрудничество обаче може да доведе до разширяване на взаимодействието между двете компании и до достъп до нови пазари.

„Разширеното партньорство ще осигури силна платформа за по-нататъшно развитие на пълно портфолио от напитки в региона“, заяви Никос Калайцидaкис, изпълнителен вицепрезидент на Carlsberg за Централна и Източна Европа и Индия.

Прехвърлянето на бизнеса в Армения ще зависи от регулаторното одобрение. След изпълнението на необходимите процедури Грузия и Армения ще станат оперативни пазари за Carlsberg в рамките на разширеното партньорство с PepsiCo.