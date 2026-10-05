БАБХ проверява произхода на картофите в 5 вериги

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас. Инспекциите ще се проведат от 6 до 12 октомври 2026 г. и ще обхванат както магазините, така и складовете на търговците.
Екипите на БАБХ ще проверяват откъде идва стоката, дали информацията върху етикетите е точна и дали са налични и изрядни придружаващите документи. Контролът ще включва и оценка на качеството на картофите.
Проследяват пътя на продукцията
Специално внимание ще бъде отделено на движението на продукцията по веригата на доставки. Целта е да се установи дали преди достигането до щандовете не е извършена подмяна или прикриване на реалната страна на произход.
Проверките трябва да покажат дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При установени нарушения Българската агенция по безопасност на храните ще налага административни мерки на търговците.
От БАБХ посочват, че контролът е част от действията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
17:46 05.10.2026
2 Цвете
Коментиран от #4
17:54 05.10.2026
3 АГАТ а Кристи
Трагикомедията е с добри артисти.
Търговците бурно ще ръкопляскат...
Демек - ние идаме ! Криите де що можете!
Въпросните проверки трябва да се правят АНОНИМНО И ВНЕЗАПНО, за да има резултат.
Хем е смешно, хем плачевно, хем българско 😭
17:56 05.10.2026
4 Цветенце,
До коментар #2 от "Цвете":В такъв случай то е само 4 пъти по младо от теб ....
17:58 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Азззззззз
18:09 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ........–
18:41 05.10.2026