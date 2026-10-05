Новини
България »
София »
БАБХ проверява произхода на картофите в 5 вериги

БАБХ проверява произхода на картофите в 5 вериги

5 Октомври, 2026 17:39 711 8

  • бабх-
  • картофи-
  • търговски вериги-
  • произход на храните-
  • проверки-
  • цени

Извънредният контрол започва на 6 октомври и ще продължи до 12 октомври. Ще бъдат проверявани и складовете на търговците.

БАБХ проверява произхода на картофите в 5 вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас. Инспекциите ще се проведат от 6 до 12 октомври 2026 г. и ще обхванат както магазините, така и складовете на търговците.

Екипите на БАБХ ще проверяват откъде идва стоката, дали информацията върху етикетите е точна и дали са налични и изрядни придружаващите документи. Контролът ще включва и оценка на качеството на картофите.

Проследяват пътя на продукцията

Специално внимание ще бъде отделено на движението на продукцията по веригата на доставки. Целта е да се установи дали преди достигането до щандовете не е извършена подмяна или прикриване на реалната страна на произход.

Проверките трябва да покажат дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При установени нарушения Българската агенция по безопасност на храните ще налага административни мерки на търговците.

От БАБХ посочват, че контролът е част от действията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    11 1 Отговор
    Да обаче тези вериги имат кинти и винаги си купуват невинност..! Могат да продават и фекалии с бандерол ако искат ..! Недосегаеми са както и крадците на златото в Челопеч..!

    17:46 05.10.2026

  • 2 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА НАБЛЕГНЕ БАБХ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ ( СИРЕНЕТО И КАШКАВАЛА ) И МЕСОТО, ОТ КЪДЕ СА ДОСТАВКИТЕ МУ? ДА НЕ Е НЯКОЕ ОТ ЗАМРАЗЕНИТЕ ОТ ПРЕДИ 20 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ? 🔎🇧🇬🔎

    Коментиран от #4

    17:54 05.10.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    .... "ще се проведат от 06 до 12 ти"....
    Трагикомедията е с добри артисти.
    Търговците бурно ще ръкопляскат...
    Демек - ние идаме ! Криите де що можете!
    Въпросните проверки трябва да се правят АНОНИМНО И ВНЕЗАПНО, за да има резултат.
    Хем е смешно, хем плачевно, хем българско 😭

    17:56 05.10.2026

  • 4 Цветенце,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    В такъв случай то е само 4 пъти по младо от теб ....

    17:58 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Всичко ще е наред... Гаранция.

    18:09 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ........–

    0 0 Отговор
    Самоковски картофи расли в Египет .

    18:41 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове