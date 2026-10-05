БАБХ проверява произхода на картофите в 5 вериги

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на картофите, предлагани в пет от най-големите търговски вериги у нас. Инспекциите ще се проведат от 6 до 12 октомври 2026 г. и ще обхванат както магазините, така и складовете на търговците.

Екипите на БАБХ ще проверяват откъде идва стоката, дали информацията върху етикетите е точна и дали са налични и изрядни придружаващите документи. Контролът ще включва и оценка на качеството на картофите.

Проследяват пътя на продукцията

Специално внимание ще бъде отделено на движението на продукцията по веригата на доставки. Целта е да се установи дали преди достигането до щандовете не е извършена подмяна или прикриване на реалната страна на произход.

Проверките трябва да покажат дали предлаганите картофи отговарят на българските и европейските стандарти. При установени нарушения Българската агенция по безопасност на храните ще налага административни мерки на търговците.

От БАБХ посочват, че контролът е част от действията за гарантиране на ясен произход и качество на храните на българския пазар.

Източници: nova.bg