Карлос Алкарас обърна Мунар в трисетова битка и ще защитава трофея си в Токио

Карлос Алкарас се класира за финала на турнира на твърди кортове от категория ATP 500 в Токио, където ще има възможността да защити своята титла от миналия сезон. Поставеният под №1 в основната схема испанец трябваше да осъществява пълен обрат на полуфиналите срещу своя сънародник Жауме Мунар (№49 в света), надделявайки с 5:7, 6:3, 6:1.

Оспорваният сблъсък продължи 2 часа и 33 минути, като Алкарас загуби едва втория си сет от началото на надпреварата в японската столица. Това бе пета среща между двамата испански състезатели на професионално ниво и първа за тази година, като Алкарас подпечата четвъртия си успех над този съперник.

В битка за трофея Карлос Алкарас очаква победителя от втория полуфиналист, който ще бъде излъчен в мача между 19-ия в световната ранглиста Иржи Лехечка от Чехия и 14-ия Валентен Вашро от Монако.