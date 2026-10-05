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Килиан Мбапе се завърна в Мадрид: Голмайсторът е готов за Виляреал

Килиан Мбапе се завърна в Мадрид: Голмайсторът е готов за Виляреал

5 Октомври, 2026 17:02 462 0

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Французинът отново е на линия за пълноценни тренировки

Килиан Мбапе се завърна в Мадрид: Голмайсторът е готов за Виляреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се завърна в испанската столица и се очаква да бъде на разположение за предстоящото домакинство срещу Виляреал в събота, предава El Chiringuito. Френският национал кацна на летище „Адолфо Суарес Мадрид-Барахас“ след няколкодневен престой извън Испания. Поради късния си полет той пропуска сутрешната сесия, но ще се присъедини към колегите си по-късно през деня.

Мбапе премина медицински прегледи след проблем в лявото коляно, получен по време на мач с екипа на Франция. Макар че вкара гол в срещата, той усети болка и сам поиска смяна от селекционера Зинедин Зидан. Прегледите са установили хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно. Макар да става въпрос за същия крак, който го мъчеше през изминалата кампания, травмата не е сериозна и няма да му попречи да стартира в събота.

След изследванията офанзивният футболист е получил кратък отдих под контрола на медицинския щаб на „кралете“. Сега французинът отново е на линия за пълноценни тренировки с основната група, като прогнозите са да започне сред стартовите 11 срещу „жълтата подводница“.

Завръщането му е от изключителна важност за Реал Мадрид, който изостава на 6 точки от лидера Барселона в генералното класиране. Мбапе е безспорният лидер в атаката на „белите“ с 8 попадения от общо 20 за тима през сезона. След двубоя с Виляреал предстои сблъсък със Севиля, а на 25 октомври мадридчани гостуват на Барселона в първото „Ел Класико“ за сезона.


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