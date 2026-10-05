69 години от рождението на Георги Велинов – Джони: Безсмъртният страж на армейския дух

Днешният ден носи дълбока символика за целия български футбол и най-вече за червената общност. Навършват се 69 години от рождението на великия Георги Велинов – Джони, останал в историята като една от най-ярките и обичани фигури, обличали някога вратарския екип на ЦСКА и националния ни отбор.

Велинов записа със златни букви името си в аналите на стадион „Българска армия“, защитавайки цветовете на клуба в два отделни периода (1978–1987 г. и 1991–1993 г.). За това време той натрупа впечатляващите над 330 официални двубоя във всички турнири, превръщайки се в символ на сигурност, непримиримост и истинска армейска идентичност.

За общо 11 състезателни сезона с екипа на „армейците“ Велинов изведе тима си до 6 шампионски титли на България и 5 национални купи. Неговите забележителни спасявания и лидерски качества на терена бяха официално признати през 1981 година, когато бе избран за Футболист №1 на България.

Джони бе и ключов стълб на историческия армейски състав, който през 1982 година достигна до епичните полуфинали в турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ) срещу гиганта Байерн Мюнхен. Със своите феноменални рефлекси той заслужено бе признат за един от най-великите вратари в историята на родния футбол.

Георги Велинов ни напусна на 1 март тази година, оставяйки след себе си незапълнима празнота и спомени за величие, които няма да бъдат забравени.

Поклон пред светлата памет на легендарния Георги Велинов!