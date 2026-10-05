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МОН пусна безплатна платформа с уроци и учебни проекти
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

МОН пусна безплатна платформа с уроци и учебни проекти

5 Октомври, 2026 17:44 593 1

  • мон-
  • образование-
  • учебни ресурси-
  • изкуствен интелект-
  • stem обучение

Ресурсите са предназначени за ученици от 3. до 12. клас и включват материали за проектно обучение, STEM и изкуствен интелект.

МОН пусна безплатна платформа с уроци и учебни проекти - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката, Центърът за творческо обучение и технологична компания представиха платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища. Тя е достъпна на адрес sfi.mon.bg и използва официалния домейн на МОН.

Представянето се състоя в Националния STEM център в „София Тех Парк“. Съдържанието е част от международните програми „Умения за иновации“ и „Изкуствен интелект за младежи“, които достигат до българските училища по силата на меморандум за сътрудничество между МОН и технологичната компания.

Материали за ученици от 3. до 12. клас

Платформата предлага презентации, работни файлове и ръководства за учителя. Ресурсите могат да се използват при проектно базирано обучение с технологии, както и при разработването на нови учебни предмети и интердисциплинарни модули в STEM кабинети и лаборатории по изкуствен интелект.

Входът се осъществява с edu.mon.bg профил или чрез училищен домейн. Съдържанието е предназначено за ученици от 3. до 12. клас, а програмата може да бъде разширявана с нови материали. Предвидено е ресурсите, създадени в България, да могат да бъдат споделяни и с образователната общност извън страната.

Адаптирана е около една пета от съдържанието

Директорът на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов уточни, че към момента не всички учебни проекти са преведени и адаптирани за българската образователна среда. Подготвена е около една пета от тях. По думите му в платформата има цялостна програма за разбиране и използване на изкуствения интелект, а развитието ѝ може да продължи чрез нови партньорства.

За създаването на платформата не е използван изкуствен интелект. Материалите са разработени от български учители за български учители.

Започват обучения за учители

Директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров заяви, че центърът ще бъде място за работа с наука, технологии, иновации и изкуство. Той съобщи, че тази седмица започват първите обучения за учители в базата.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави акцент върху необходимостта от балансирано използване на технологиите в училище. „Трябва да намерим балансирания модел. Всеки един преподавател и всеки един ученик може да открие подхода за себе си“, заяви той. По думите му съвременните технологии трябва да се използват, без да се пренебрегва същинското учене и любопитството на децата.

Източници: nova.bg


София / България
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  • 1 Ще обират родители и деца

    0 0 Отговор
    Написалият статийката да влезе и види колко е достъпно.

    18:43 05.10.2026

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