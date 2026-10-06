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Петима ранени при руска атака срещу мост в Запорожие
  Тема: Украйна

Петима ранени при руска атака срещу мост в Запорожие

6 Октомври, 2026 10:59, обновена 6 Октомври, 2026 11:03 603 12

  • днепър-
  • запорожие-
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  • русия-
  • украйна

Сред пострадалите са две жени, мъж и двама служители на Червения кръст

Петима ранени при руска атака срещу мост в Запорожие - 1
Снимката е илюстративна/източник: shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души са били ранени при руска атака срещу един от мостовете над река Днепър в Запорожие тази сутрин. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, предава БТА.

Сред пострадалите са две жени на 24 и 59 години, както и 36-годишен мъж. Ранени са и двама служители на Червения кръст на 43 и 54 години. Те са пътували към работните си места, когато атаката ги е застигнала на пътя.

По думите на Семикин на всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ.

Първоначално беше съобщено за двама ранени, но впоследствие броят на пострадалите е нараснал до петима.

Движението по моста е временно преустановено.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Антирашист 4926

    2 10 Отговор
    Пусин няма да седне на масата за преговори , докато не го убедят че друг изход няма ,или го свалят !

    Коментиран от #7

    11:07 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха

    15 2 Отговор
    Да се унищожат всички мостове, построени от лошия СССР!

    Коментиран от #8

    11:09 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 След 24 часа

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Антирашист 4926":

    нали:))

    11:10 06.10.2026

  • 8 Антирашист 4926

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Украина е член на ООН от 1945г ,като самостоятелна държава с право на глас ! Всичко постлоено в Украйна е украинско !

    Коментиран от #11

    11:18 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дядя дръмпирушка ,чака киевски наематели

    0 3 Отговор
    Смята се, че 650 дрона са излетяли към Москва
    Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че между 20:00 часа на 5 октомври и 5:00 ч. на 6 октомври 650 украински дрона са излетяли в посока Московска област. Повечето от тях бяха унищожени на по-голямо разстояние от столицата. Още 105 дрона бяха свалени от противовъздушната отбрана при подхода към Москва, според руската държавна информационна агенция TASS.Въз основа на Собянин, ТАСС определи вълната от атаки като "една от най-големите дронове атаки срещу Москва през последните две години". Агенцията не предостави информация за възможни щети в доклада. Разказът на руските власти не може да бъде независимо потвърден от наличните източници.

    Украйна атакува цели дълбоко в Русия от месеци. Според Министерството на отбраната на Украйна, към 4 октомври над 51 процента от производствения капацитет на Русия за рафиниране на петрол е бил спрян от украински атаки.

    Русия атакува Украйна с 137 дрона
    В същото време Русия продължи атаките си срещу Украйна. В нощта на 6 октомври руските сили атакуваха с 137 дрона, според украинските военновъздушни сили. Сред тях имаше 49 дрона с реактивно задвижване, както докладва украинският военен носител ArmyInform, позовавайки се на ВВС.

    Коментиран от #12

    11:42 06.10.2026

  • 11 Значи нещо не си много точен.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Антирашист 4926":

    Да тя е не само член но и от страните основателки на ООН от 1945г.,като такива се явяват всички републики влизащи в състава на СССР. Така, че тя е под похлупака на Русия а не като самостоятелна държава. Пише го и в уикипедия, ама нъл си жълтопаветно отроче от де да ги знаиш тез раути.

    12:35 06.10.2026

  • 12 Значи тези 51% не ви знам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "дядя дръмпирушка ,чака киевски наематели":

    от къде си ги изсмуквате, по-голямата част от НПЗ на Русия са в далечния изток и до там не са стигали въобще удари на укрите. Нарушени по руското НПЗ е около 1%,а не вашите измислици 51% родени от пожелателното ви мислене.

    12:39 06.10.2026

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