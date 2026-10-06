"Европейската левица е напът да се срине"

Свикването на предсрочни парламентарни избори от испанския премиер Педро Санчес вчера е основна тема в западния печат днес, пише БТА.

ИСПАНИЯ

Испанците ще гласуват на 29 ноември. Педро Санчес реши да свика избори месеци по-рано от предвиденото, след като в петък не успя да прокара в парламента два законодателни акта по въпроса с жилищата, пише в. "Паис".

Санчес заяви, че този управленски мандат е бил много труден и призова за сериозна подкрепа за прогресивните сили на предстоящите избори, отбелязва испанското издание.

След уикенд на размисъл и множество консултации с членове на правителството, ръководни фигури от партията му и с партньори от други формации, Санчес реши да разпусне парламента девет месеца преди изтичането на мандата си. Този път не беше като през 2023 г., когато премиерът изненадващо обяви избори само няколко часа след поражението на неговата Испанска социалистическа работническа партия на местните и регионални избори, произведени през тази година. Този път Санчес обмисли решението си в продължение на няколко дни и изслуша водещите лица от социалистическата партия и важните членове на правителството си, според които сегашният момент е възможност за водене на предизборната борба в малко по-добри условия, отколкото по-нататък.

Въпреки че предизборната кампания официално започва 15 дни преди изборите, испанската политика влиза в предизборен режим. В някакъв смисъл тя от много месеци е в този режим, особено от страна на опозицията, която не спря да иска свикването на избори почти от началото на управленски мандат, пише "Паис".

За разлика от 2023 г., сега предизвикателството изглежда много по-сериозно. Практически всички социологически проучвания сочат, че десницата ще отбележи убедителна победа, като се допуска консервативната Народна партия и крайнодясната "Вокс" да спечелят общо над 50% и да сложат край на осем години ляво управление.

Премиерът Педро Санчес свика предсрочни избори, като се вслуша в мнението на мнозинството в социалистическата партия и в правителството. Санчес разтича на това, че въпреки социологическите проучвания двубоят с Народната партия не е с предизвестен резултат, пише испанският в. "Мундо".

Санчес натисна червения бутон за изборите на 29 ноември и сложи началото на предизборна битка, белязана от поляризация, пише в. "Вангуардия".

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Поляризираната политика в Испания може да гарантира нов мандат за Педро Санчес, пише в. "Таймс".

Европейската левица е напът да се срине, пише в. "Дейли телеграф" във връзка със свикването на предсрочни избори в Испания.

Ходът на Санчес създава риск от това крайнодясната партия "Вокс" да влезе в правителството и на власт да дойде най-дясното правителство от времето на Франко насетне, изтъква британският всекидневник. Педро Санчес е безспорният лидер на европейската левица. Времето му обаче изтича. Испанският премиер хвърли заровете за предсрочни избори, които може да вкарат "Вокс" в националното правителство за първи път.

Консервативната Народна партия, която е начело в социологическите проучвания, ще се нуждае от "Вокс" като коалиционен партньор, ако иска да дойде на власт. Това би бил кошмарен сценарий за Санчес, който се гордее със своите прогресивни политики.

"Става дума за това Испания да победи Санчес и всичко, което той представлява", заяви лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо след новината за предсрочните избори. Фейхо се очертава като фаворит за следващ премиер на Испания.

Педро Санчес понесе сериозни негативи във връзка с мигрантската криза в Сеута и с корупционен скандал, в който се оказаха замесени някои от най-близките му съюзници, сред които съпругата му и брат му.

На хазартния ход на Санчес се гледа като на прагматично действие от опитен политик, който поема рискове, пише в. "Гардиън". Неговото коалиционно правителство на малцинството, в което участва и лявото обединение "Сумар", преминава през турбуленции в парламента още от момента, в който премиерът си подсигури оставането на власт след предсрочните избори без ясен победител, които свика преди три години, и след като постигна противоречиви договорености с партиите, поддържащи независимостта на Каталуния.

САЩ

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни избори, след като властта му бе разклатена от мигрантска криза и от корупционни скандали с участието на представители на неговия близък кръг, пише испаноезичната версия на в. "Ню Йорк таймс".

ФРАНЦИЯ

Свикването от Педро Санчес на избори осем месеца по-рано от предвиденото има за цел да опровергае неблагоприятните за испанската левица социологически проучвания или най-малкото да сведе до минимум загубите на левия лагер, пише в. "Фигаро".