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Бруно Фернандеш с поредно престижно отличие

Бруно Фернандеш с поредно престижно отличие

25 Август, 2026 22:28 441 0

  • манчестър юнайтед-
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  • играч на годината-
  • награда-
  • футбол

Португалецът изпревари Деклан Райс, Ерлинг Холанд, Раян Шерки, Габриел Магаляеш и Давид Рая

Бруно Фернандеш с поредно престижно отличие - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата „Играч на годината“ на Асоциацията на професионалните футболисти за сезон 2025/26. Португалецът изпревари Деклан Райс, Ерлинг Холанд, Раян Шерки, Габриел Магаляеш и Давид Рая. По този начин Фернандеш добави още едно престижно индивидуално отличие, след като вече бе избран за "Играч на сезона в Премиър лий", както и за Футболист на годината на Асоциацията на футболните журналисти.

Плеймейкърът на "червените дяволи" изигра исторически сезон с екипа на Юнайтед и завърши кампанията в Премиър лийг с 9 гола и рекордните 21 асистенции, като подобри постижението от 20 голови подавания, което досега се споделяше от Тиери Анри и Кевин Де Бройне. Последната му асистенция дойде в заключителния мач срещу Брайтън, с което португалецът окончателно остана еднолично на върха по този показател в рамките на един сезон.

Освен рекорда за асистенции той счупи и клубния рекорд на Дейвид Бекъм за най-много голови подавания от играч на Манчестър Юнайтед в рамките на един сезон – още един показател за огромното му влияние върху играта на „червените дяволи“. С наградата на Фернандеш вече има най-значимите индивидуални отличия за сезона в английския футбол.


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