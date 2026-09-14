Серхио Рамос на прага на сензационен трансфер във Висшата лига

Световноизвестният защитник и дългогодишен капитан на Реал Мадрид и испанския национален отбор, Серхио Рамос, е напът да сбъдне мечтата на мнозина фенове на английския футбол. Според последните информации от международни спортни издания, 40-годишният испанец е много близо до договор с английския клуб Астън Вила.

Бирмингамският тим изпитва сериозни кадрови затруднения в отбраната, след като ключовите защитници Пау Торес и Иан Маатсен получиха тежки контузии. Именно тази неприятна ситуация е накарала ръководството на Вила да насочи поглед към свободния агент Рамос, който за последно носи екипа на мексиканския Монтерей през 2025 година.

Очаква се в близките дни да има повече яснота около евентуалния трансфер. Не е изключено още до края на седмицата Серхио Рамос да премине задължителните медицински прегледи, които да отворят вратата към нова страница в неговата бляскава кариера.