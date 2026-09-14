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Серхио Рамос на прага на сензационен трансфер във Висшата лига

Серхио Рамос на прага на сензационен трансфер във Висшата лига

14 Септември, 2026 22:22 583 2

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Легендата на Реал Мадрид и Испания може да дебютира в английската Висша лига

Серхио Рамос на прага на сензационен трансфер във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световноизвестният защитник и дългогодишен капитан на Реал Мадрид и испанския национален отбор, Серхио Рамос, е напът да сбъдне мечтата на мнозина фенове на английския футбол. Според последните информации от международни спортни издания, 40-годишният испанец е много близо до договор с английския клуб Астън Вила.

Бирмингамският тим изпитва сериозни кадрови затруднения в отбраната, след като ключовите защитници Пау Торес и Иан Маатсен получиха тежки контузии. Именно тази неприятна ситуация е накарала ръководството на Вила да насочи поглед към свободния агент Рамос, който за последно носи екипа на мексиканския Монтерей през 2025 година.

Очаква се в близките дни да има повече яснота около евентуалния трансфер. Не е изключено още до края на седмицата Серхио Рамос да премине задължителните медицински прегледи, които да отворят вратата към нова страница в неговата бляскава кариера.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    След Реал е приключил.

    Вече никой не дава торба с пари за тъпо пенсионирано ренде!

    ФАКТ!

    22:27 14.09.2026

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