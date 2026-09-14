Лудогорец се доближи до Левски след успех над Септември София

Лудогорец Разград надделя над Септември София с 2:1 в последния мач от деветия кръг на Първа лига. Под зоркия поглед на главния съдия Денислав Сталев, "орлите" демонстрираха характер и класа, като се доближиха опасно близо до лидера Левски в таблицата.

В 17-ата минута феновете на Лудогорец ликуваха, след като крайният защитник Сон прати топката в мрежата на гостите. Радостта обаче бе кратка – намесата на ВАР отмени попадението заради игра с ръка на Ивайло Чочев.

Само четири минути по-късно именно Чочев се реваншира, като засече прецизно центриране от Бърнард Текпетей и откри резултата за 1:0.

До почивката разградчани диктуваха темпото, но втори гол така и не падна.

След паузата, в 59-ата минута, Лудогорец удвои преднината си. Груба неточност при изнасянето на топката от страна на Септември позволи на Агибу Камара да отнеме кълбото от Педро Ферейра и да го изпрати неспасяемо във вратата на Владимир Иванов – 2:0 за домакините.

В 82-ата минута гостите от София върнаха интригата. След дълъг пас към Андре Либерал, той свали топката към Херард Францети, който с премерен удар от границата на наказателното поле намали резултата на 2:1.

Малко по-късно, в 86-ата минута, Ерик Маркуш бе близо до изравняване, но топката срещна напречната греда след неговия изстрел.

В заключителните минути треньорът на Лудогорец Томас Райс предприе дефанзивна смяна, като извади младия Александър Маринов и пусна на терена централния бранител Едвин Киртулуш.