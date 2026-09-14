Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец се доближи до Левски след успех над Септември София

Лудогорец се доближи до Левски след успех над Септември София

14 Септември, 2026 22:28 494 2

  • лудогорец-
  • септември софия-
  • първа лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • вар-
  • левски-
  • спортни новини

Разградчани с важна победа в Първа лига

Лудогорец се доближи до Левски след успех над Септември София - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец Разград надделя над Септември София с 2:1 в последния мач от деветия кръг на Първа лига. Под зоркия поглед на главния съдия Денислав Сталев, "орлите" демонстрираха характер и класа, като се доближиха опасно близо до лидера Левски в таблицата.

В 17-ата минута феновете на Лудогорец ликуваха, след като крайният защитник Сон прати топката в мрежата на гостите. Радостта обаче бе кратка – намесата на ВАР отмени попадението заради игра с ръка на Ивайло Чочев.

Само четири минути по-късно именно Чочев се реваншира, като засече прецизно центриране от Бърнард Текпетей и откри резултата за 1:0.

До почивката разградчани диктуваха темпото, но втори гол така и не падна.

След паузата, в 59-ата минута, Лудогорец удвои преднината си. Груба неточност при изнасянето на топката от страна на Септември позволи на Агибу Камара да отнеме кълбото от Педро Ферейра и да го изпрати неспасяемо във вратата на Владимир Иванов – 2:0 за домакините.

В 82-ата минута гостите от София върнаха интригата. След дълъг пас към Андре Либерал, той свали топката към Херард Францети, който с премерен удар от границата на наказателното поле намали резултата на 2:1.

Малко по-късно, в 86-ата минута, Ерик Маркуш бе близо до изравняване, но топката срещна напречната греда след неговия изстрел.

В заключителните минути треньорът на Лудогорец Томас Райс предприе дефанзивна смяна, като извади младия Александър Маринов и пусна на терена централния бранител Едвин Киртулуш.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робеспиер Гълъбов

    2 0 Отговор
    Трагичен Лудогорец. Слаб треньор, звездите им са в слаба форма. Добре че Левски ги съжали и отложи мача. Поне разкараха Нахмиас и Биле. Следващите за разкарване са Недялков, Текпетей, Сон а бе още доста но е безсмислено да ги изреждам. Да се пипне и в ръководството и там има плява за изхвърляне.

    22:46 14.09.2026

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    Още малко и тия бездомници от Септември ще ги изкарате

    СУПЕР- пупер отбор!!

    Паднаха като домакини от Ботев Враца и биха само ...

    ЦЕсЕкато 1948 на Цеката в тото мач-
    там коефициента за 2 е достигал до над 5.50 наживо!!

    АКО, А??!! :))

    23:01 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове