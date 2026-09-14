Лудогорец се доближи до Левски след успех над Септември София

Лудогорец Разград надделя над Септември София с 2:1 в последния мач от деветия кръг на Първа лига. Под зоркия поглед на главния съдия Денислав Сталев, "орлите" демонстрираха характер и класа, като се доближиха опасно близо до лидера Левски в таблицата.
В 17-ата минута феновете на Лудогорец ликуваха, след като крайният защитник Сон прати топката в мрежата на гостите. Радостта обаче бе кратка – намесата на ВАР отмени попадението заради игра с ръка на Ивайло Чочев.
Само четири минути по-късно именно Чочев се реваншира, като засече прецизно центриране от Бърнард Текпетей и откри резултата за 1:0.
До почивката разградчани диктуваха темпото, но втори гол така и не падна.
След паузата, в 59-ата минута, Лудогорец удвои преднината си. Груба неточност при изнасянето на топката от страна на Септември позволи на Агибу Камара да отнеме кълбото от Педро Ферейра и да го изпрати неспасяемо във вратата на Владимир Иванов – 2:0 за домакините.
В 82-ата минута гостите от София върнаха интригата. След дълъг пас към Андре Либерал, той свали топката към Херард Францети, който с премерен удар от границата на наказателното поле намали резултата на 2:1.
Малко по-късно, в 86-ата минута, Ерик Маркуш бе близо до изравняване, но топката срещна напречната греда след неговия изстрел.
В заключителните минути треньорът на Лудогорец Томас Райс предприе дефанзивна смяна, като извади младия Александър Маринов и пусна на терена централния бранител Едвин Киртулуш.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робеспиер Гълъбов
22:46 14.09.2026
2 Спецназ
СУПЕР- пупер отбор!!
Паднаха като домакини от Ботев Враца и биха само ...
ЦЕсЕкато 1948 на Цеката в тото мач-
там коефициента за 2 е достигал до над 5.50 наживо!!
АКО, А??!! :))
23:01 14.09.2026