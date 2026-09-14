Карим Бензема на прага на изненадващ трансфер в Бундеслигата

Носителят на „Златната топка“ за 2022 година Карим Бензема е все по-близо до трансфер в Байер Леверкузен. След като напусна Реал Мадрид и се отправи към Ал Хилал, френският нападател изглежда готов за ново предизвикателство в Бундеслигата.

Според източници, близки до футболиста, Бензема е потърсил съвет от свои бивши съотборници – Лукас Васкес и Муса Диаби, за да разбере повече за атмосферата и условията в Леверкузен. След тези разговори, французинът е изразил сериозен интерес към евентуален трансфер в германския клуб. Любопитен детайл, който не убягна на феновете, е, че в профила си в Instagram Бензема вече следва официалната страница на Байер Леверкузен – нещо, което досега бе запазено само за предишните му отбори Лион, Реал Мадрид и Ал Хилал. Това действие допълнително разпали слуховете за предстояща сделка.

Въпреки ентусиазма около евентуалното преминаване на Бензема в Байер Леверкузен, остава сериозен въпрос относно финансовите параметри на трансфера. Заплатата на френския голмайстор е изключително висока и може да се окаже непреодолимо препятствие за германския клуб. Ръководството на Леверкузен ще трябва да прояви креативност и гъвкавост, ако иска да привлече звездата в редиците си.