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Доналд Тръмп: Украйна и Русия се съгласиха да спрат взаимните удари по енергийни обекти! Зеленски: Очаквам конкретика
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Украйна и Русия се съгласиха да спрат взаимните удари по енергийни обекти! Зеленски: Очаквам конкретика

14 Септември, 2026 20:28, обновена 14 Септември, 2026 21:20 2 410 67

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Призивът му дойде, след като средната цена на дизеловото гориво в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон по-рано тази седмица

Доналд Тръмп: Украйна и Русия се съгласиха да спрат взаимните удари по енергийни обекти! Зеленски: Очаквам конкретика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от взаимни атаки срещу енергийната си инфраструктура, предаде ДПА, цитирана от БТА.

“Украйна се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи със същото! Ръстът на цените на дизела по света главно се дължи на войната между Русия и Украйна, а не на Иран”, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Още новини от Украйна

До момента няма коментар нито от Москва, нито от Киев на твърдението на американския президент.

През последните месец Украйна атакува петролната индустрия на Русия, допринасяйки за смущения на пазара на горива в страната.

Русия отговаря с удари срещу енергийни съоръжения в Украйна, както и срещу отделни бензиностанции.

Освен това двете страни си нанасят взаимни удари в Черно море.

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руски рафинерии и го обвини за недостига на дизел в глобален мащаб.

Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия”, каза американският президент пред журналисти в курорта си Дунбег на ирландското западно крайбрежие и добави, че Украйна може да се насочи към “много други цели”.

От вчера не са регистрирани нови атаки срещу енергийни съоръжения в нито една от двете страни, отбеляза ДПА.

По-рано Зеленски обяви, че иска да се срещне с Тръмп в Ню Йорк на 20 или 21 септември, за да обсъдят прекратяване на огъня в морето и срещу енергийни съоръжения.

Призивът му дойде, след като средната цена на дизеловото гориво в САЩ за първи път надхвърли 6 долара за галон по-рано тази седмица.

На фона това обаче на Доналд Тръмп му предстоят важни междинни избори, които ще се проведат на 3 ноември. Ако Републиканската партия спечели тези избори, ще загуби контрол над Камарата на представителите и Сената.

Дори американският президент предложи и подкуп на тези, които си дадат гласа за републиканците - по 5000 долара за всеки.

Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако партньорите ѝ гарантират, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски направи изявлението, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украйна и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните обекти на другата страна. Украинският президент обаче заяви, че Киев не е убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.

„Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори“, написа Зеленски в Телеграм.

Междувременно атаките на Русия срещу украинската железопътна мрежа стават все по-интензивни с всяка изминала седмица, заяви днес пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор, след като през почивните дни беше нанесен удар по влак, често използван от дипломати, близо до границата с Полша.

„Започна на практика непрекъсната кампания от удари срещу железопътната инфраструктура“, заяви пред Франс прес ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски.

„Интензивността им нараства експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-тежка от предходната“, добави той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗиЛ131

    46 8 Отговор
    Агресор ли е Америка спрямо Иран?

    Коментиран от #3, #37, #61

    20:22 14.09.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    36 12 Отговор
    Скоро и 60 долара за галон дизел. Сороси приключили сте, филма свърши лошо за вас този път!

    20:23 14.09.2026

  • 3 Българин 🇧🇬

    21 16 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Гюрова и Йотова не смеят да отговорят, че господарите от Козяк гледат колониалните претенденти.

    20:25 14.09.2026

  • 4 Помак

    30 3 Отговор
    Смешно е .:)))...този трябва да разказва приказки в осем без 10 по БНТ ...хи хи

    20:31 14.09.2026

  • 5 Лакеите на Пентагона

    15 5 Отговор
    Лукавят, както винаги, но и русите работят, данъците ни изпепеляват.

    20:31 14.09.2026

  • 6 Яшар

    26 15 Отговор
    Дядя Вова е владец на землята и не бръсне никого , дори Тръмп , а Урсула и кая Калас ще фалират ЕС с гл.павите си изказвания

    20:32 14.09.2026

  • 7 Обидно

    37 3 Отговор
    -------Ръстът на цените на дизела по света главно се дължи на войната между Русия и Украйна, а не на Иран”, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.---------
    Не сме толкова заблудени, колкото му се иска да сме.

    20:33 14.09.2026

  • 8 ВВП

    8 18 Отговор
    Ееей добре, че е бай Дончо, че ние взаимно се изтрепахме, а пАбеда нету.

    20:33 14.09.2026

  • 9 Примати

    12 22 Отговор
    Зеленски се е съгласил , за да подкани Тръмп да подпише законопроекта за адските санкции. Проверете внимателно какво пише в него. Този законопроект ще бъде наистина фатален удар за Русия. Украинските удари по рафинерии , колкото и да пречат на руснаците да живеят нормално не могат да се сравняват с този законопроект. С Русия е свършено. Путин , разбира се ще наруши примирието с надеждата и Украйна да го направи. Това обаче няма да откаже Тръмп да подпише документа…

    Коментиран от #32

    20:34 14.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    19 4 Отговор
    Тръмп троли Киев.

    От Киев отрекоха "новината".

    20:34 14.09.2026

  • 11 Българин

    12 21 Отговор
    И как да спечели Зеленски войната, след като всеки път като мине в настъпление, му се обаждат от Вашингтон и му казват да не бие орките?!?

    Коментиран от #24

    20:35 14.09.2026

  • 12 Ихаа

    13 4 Отговор
    Ако Републиканската партия спечели тези избори, ще загуби контрол над Камарата на представителите и Сената.

    20:35 14.09.2026

  • 13 Димитров

    22 4 Отговор
    Русия не се е съгласила да спре огъня,фалшива новина от най високо място от перхидролената перука и после се чудите защо не ви вярват.

    Коментиран от #26

    20:36 14.09.2026

  • 14 Украйна е парий

    22 6 Отговор
    Няма право на собствено мнение. 200 години робство ги чака и копане на редкоземни фекалии по договор със САЩ

    20:36 14.09.2026

  • 15 Сакън за дизеловото гориво от Русия

    15 5 Отговор
    73% от САЩ на него разчита

    Коментиран от #25

    20:38 14.09.2026

  • 16 Шорт

    13 10 Отговор
    Никой няма да спре войната! Само ако 404 развее бялото знаме! Може още 20 години да се проточи!

    20:39 14.09.2026

  • 17 Няма край путинското унижение

    8 15 Отговор
    Няма!!!

    20:41 14.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пора

    9 11 Отговор
    Путинова русия умира.

    20:42 14.09.2026

  • 20 Тръмплин

    2 4 Отговор
    На фотото:
    - Ей така ме беше хванал на мушка оня, с петте ловни пушки на гърба върху онзи гараж.

    20:42 14.09.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    8 7 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.

    20:44 14.09.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 6 Отговор
    А БАЙ ДОНЬО ПИТА ЛИ МАША И МЕЧОКА ДАЛИ СЕ СЪГЛАСНИ ?
    ...... ПУТИН Е ЗАВИСИМ ОТ РУСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ :) ... И ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ ДА КАРА ВЛАКА С РАКЕТИТЕ :)

    20:44 14.09.2026

  • 23 Хе хе...

    20 3 Отговор
    Преди броени минути инфантилния идиот тръмп даде заден. Нямало било такова нещо, той само си го мислел, идея било...
    Инфантилен идиот, кво да го прайш...

    20:44 14.09.2026

  • 24 логично

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    САЩ нямат интерес която и да било от двете воюващи страни в Европа да придобие едностранен превес над другата. Затова пета година продължава взаимното изтощение.

    20:44 14.09.2026

  • 25 Аа майкуууу

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сакън за дизеловото гориво от Русия":

    Те американците без руската нафта ще вземат да фалират викаш.
    😂😂😂😂😂😂

    20:45 14.09.2026

  • 26 Браво адаш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Димитров":

    Точно така(Д. Димитров)

    20:45 14.09.2026

  • 27 Стоянчо Пуканката

    15 3 Отговор
    Не мога да разбера бай Дончо не рабра ли, че ролята му на "миротворец" до такава степен се деноминира, че може би само в Гвинея-Бисау и Папуа-Нова Гвинея може още да му се връзват...

    Коментиран от #29, #31

    20:51 14.09.2026

  • 28 Стига де, Стига

    2 2 Отговор
    Сте променяли темата В Движение... Заблуждава те Ората

    20:52 14.09.2026

  • 29 Бай дончо

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":

    Аз Найш как шта опукам теб Стоенчо.... Знам кой си, откъде си и за ко се бориш....

    20:55 14.09.2026

  • 30 голем смех

    8 3 Отговор
    Ами конкретиката е , че в Украйна не останаха непоразени енергийни обекти и руснаците започнаха да атакуват цивилни, а в Русия енергийни обекти все още има в големи количества. Особено на дистанция над 3000 км, където за момента нямат покритие на оръжията си. Позволи ли се на Русия със сила да променя граници в Европа, край на мира задържал се от ВСВ насам. Просто това е началото на Трета световна воина, която никой не може да предвиди как ще завърши, но със сигурност четвъртата ща се бият с камъни.

    20:59 14.09.2026

  • 31 Шорт

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Стоянчо Пуканката":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    Коментиран от #33

    21:00 14.09.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    По същият начин щатите душеха Япония със санкции и всичко прерасна в Пърл Харбър Сега обаче ще има ОПЪРЛЕН ХАРБЪР А на Бен Афлек ще му останат само ноктите

    21:01 14.09.2026

  • 33 Шаго Опукам аз

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Шорт":

    Бай Дончо

    21:02 14.09.2026

  • 34 Не е вярно

    5 2 Отговор
    Тръмп лъже

    21:05 14.09.2026

  • 35 хаха

    4 3 Отговор
    Бягай си смени памперса бе оранЖутан изтрещял.

    21:07 14.09.2026

  • 36 Стига бре

    10 2 Отговор
    Зеленски очаквал конкретика ! ... пародия...

    21:09 14.09.2026

  • 37 Един

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    Тъп въпрос. Да, формално и Русия и САЩ са агресори. Но щатите нападат ислямистка тоталитарна страна, която е заплаха за целия регион, докато Русия напада демократична страна, която не заплашваше съседите си. И щатите не искат територии от Иран, а Русия иска от Украйна. Правиш ли разлика между агресия на полицай за озаптяване на бандит и агресия на крадец срещу жертва на обир?

    Коментиран от #41, #47, #53

    21:09 14.09.2026

  • 38 Да видим Киев да изгори до основи

    6 4 Отговор
    Това иска българина

    Коментиран от #42

    21:10 14.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зеленски очаквал конкретика !

    7 2 Отговор
    Ами ще си я получи каза Кичка Бодурова в сутришният блок още

    21:15 14.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Зеленски очаквал конкретика

    7 2 Отговор
    Братушки ! Дайте му конркетика тая нощ на тва говедо бре

    21:20 14.09.2026

  • 45 Па напишете го бре

    5 0 Отговор
    Кво токкова. 73% от САЩ на него разчита.. На руският дизел

    21:24 14.09.2026

  • 46 Хаген Дас

    4 2 Отговор
    Не шест, десет долара е вече! Един галон е 3.75 литра, по скъп от Европа!

    21:24 14.09.2026

  • 47 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Един":

    До Днепър територията на Украйна е РУСКА ПЛЮС ОДЕСА И ПРИДНЕСТРОВИЕТО Шест области са наПОЛША ПО ЕДНА СА НА УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ Къде е тази Украйна НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #50

    21:25 14.09.2026

  • 48 Кой въобще тоя крете го брои за слива

    3 0 Отговор
    (Зеленски очаквал конкретика..)

    21:27 14.09.2026

  • 49 Конспиратор

    3 0 Отговор
    --американският президент предложи и подкуп на тези, които си дадат гласа за републиканците - по 5000 долара за всеки.---
    След изборите, ако гласуването осигури победата на републиканците.
    Как третира относно корупцията в управлението закона Магнитски конкретно подкупите?

    Коментиран от #52, #55

    21:27 14.09.2026

  • 50 Един

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Това Путлер ли ти го каза?

    21:27 14.09.2026

  • 51 Гориил

    17 1 Отговор
    Цялата енергийна система на Украйна отдавна е унищожена. Русия в момента бомбардира киевската промишленост и транспортна и логистична инфраструктура 24/7. В рамките на няколко седмици Украйна ще остане без нито един голям железопътен възел или функциониращо морско пристанище.

    Коментиран от #59

    21:32 14.09.2026

  • 52 Не е подкуп

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Конспиратор":

    По 5 000$ на избирател , ако републиканците спечелят на изборите не представлява никакъв подкуп, а е обикновено предизборно обещание, равнозначно наапример на обещанието безплатно здравеопазване, или представлява обещание за еднократна държавна финансова помощ за всеки избирател, ако републиканците получат властта.

    21:35 14.09.2026

  • 53 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Един":

    Демократичната Украйна изпрати армията да избива собственото си население в Донбас ,само защото били руснаци ..Дали ,ако демократична България изпрати армията в Кърджали да избива населението там,само защото са турци ,Ердоган би си играл на разни Мински споразумения? Едва ли! На минутата е вкарал турските аскери в България.

    Коментиран от #56, #65

    21:36 14.09.2026

  • 54 Един е на света цар Путин навсегда

    1 1 Отговор
    Конкретика ето ,моля !

    21:36 14.09.2026

  • 55 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Конспиратор":

    В БГ се купуват Гласове на Поразия,като се плаща ПРЕДВАРИТЕЛНО.Какво предлага Тръмп?Ами едно голямо НИЩО само в "пожелателна" Форма,затова и Закон за Купуване на гласове не го лови по простата причина че няма "Консумация" на Сделката.

    21:37 14.09.2026

  • 56 Ей ко беши .....

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Да да ,ама ние имаме ракети СС-.....оппаа , събудил съм се в бъдещето явно

    21:38 14.09.2026

  • 57 Дзак

    3 0 Отговор
    Интересно защо ЕС не усеща това!

    21:48 14.09.2026

  • 58 Агент Краснов

    1 2 Отговор
    Отново се Дъни
    Като Кремълски Лаладжия.

    21:50 14.09.2026

  • 59 Хахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #51 от "Гориил":

    А САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
    километрични опашки за Бензин

    Скоро и Путин
    Ще остане бе НПЗта

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    21:53 14.09.2026

  • 60 Мда

    2 1 Отговор
    Украински удари няма, Има британски удари по Русия през украйна. С британски дронове и ракети, управлявани от кого? Има ли украински сателити? Има ли укр софуер и командни пунктове в украйна за британското джепане? Лелей...

    Коментиран от #67

    21:53 14.09.2026

  • 61 Точен Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗиЛ131":

    НЕ РАЗБИРА СЕ!

    21:54 14.09.2026

  • 62 четри пет

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Един два три":

    ми врътнеш един минeт.

    Коментиран от #63

    21:55 14.09.2026

  • 63 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "четри пет":

    Сам си вярва на глупостите!

    21:58 14.09.2026

  • 64 нннн

    0 0 Отговор
    Тръмп пак лъже. Нормално.

    22:00 14.09.2026

  • 65 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    А Чечня като се опита да се отцепи от Русия, какво стана? Две войни водиха. Не оправдавам избиването на цивилни в Донбас от Украйна, но когато територия на една страна иска да се отцепи, страната се опитва да я задържи. Отделно, че Русия много помогна за отцепването. Без Русия, нямаше да има отцепване и вътрешен конфликт в Украйна.

    22:15 14.09.2026

  • 66 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    1 0 Отговор
    ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЙ МИЛЧАКОВ
    Е БИЛ ГЛАВЕН ГЕРОЙ
    В ЕДНА ДОСТА ДОБРА ДВИЖУХА
    Която РУСКИТЕ ДОМУЗИ
    крият от 26ти Август

    ГЛАВНОКОМАНДВАЩИЯ
    51 да АРМИЯ НА РУСИЯ
    Е БИЛ ВЗРИВЕН С ЦЕЛИЯ ЩАБ
    В ДОНБАС.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВЕЧЕ 23 РУСКИ ГЕНЕРАЛИ СА
    ОНЯ СВЯТ .

    ТАКАВА ДВИЖУХА ЛАЙНАРУХА
    САМО ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
    МОЖЕ ДА СЪТВОРИ

    22:24 14.09.2026

  • 67 ВЕРНО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Мда":

    НЕ БЕШЕ ЛИЧНО
    СОРОС НА ФРОНТА?

    ХА ХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ

    22:25 14.09.2026