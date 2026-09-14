Рома продължава победния си марш: Убедителен успех срещу Торино затвърди лидерската позиция

Рома излезе победител с 2:0 при гостуването си на Торино в четвъртия кръг на италианската Серия "А". Столичани показаха завидна форма и не оставиха съмнения в превъзходството си на терена.

Първото попадение за "джалоросите" реализира Дониел Мален малко преди почивката, в 40-ата минута, след прецизна атака и хладнокръвно изпълнение.

В добавеното време на двубоя Николо Писили сложи точка на спора, оформяйки крайния резултат с красиво попадение, което окончателно пречупи домакините.

С този успех възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини затвърдиха първото си място във временното класиране, като вече разполагат с пълен актив от 12 точки след четири изиграни срещи. За разлика от тях, съставът на Игнацио Абате остава далеч назад – Торино заема 14-та позиция с едва 3 точки.