Еду Гаспар: Левски има много добър треньор

Бившият спортен директор на Арсена - Еду Гаспар е един членовете на новосформирания Борд на директорите в Левски. Той говори на пресконференцията след Общото събрание на акционерите.

„Искам да благодаря за възможността да бъда тук в борда на директорите и до легендите на този клуб. Също така до Клаудио, който е мой добър приятел от Бразилия. Ще направя най-доброто, за да подкрепя този процес. През моя живот съм свикнал да правя добри решения. В началото започнах да опознавам хората в този проект. Всичко започна с опознаването кой е включен в този проект. Не знам дали знаехте, но аз дълго време прекарах тук, за да разбера вас, клуба, пресата. След това започнах да работя с вас. След това ме поканиха да бъда член на борда. Когато ме поканиха, си казах: „Защо не?“. Сигурен съм, че аз мога да допринеса за този проект. За мен това е нова държава, нови приятели, нов собственик. Това ме кара да се вълнувам. Именно затова съм тук. Много съм развълнуван, че мога да съм част от този проект“, започна легендата на „Арсенал“.

„Ако имаме възможност да сме близки с Георги, с треньора и с футболната общност, аз ще им помагам. Аз вярвам, че има стъпка напред. Тъкмо сме станали шампиони и играем в Лига Европа. Не започваме от нулата. Справяме се добре, но трябва да направим най-добрите възможни стъпки, за да се развием още. Никой от нас не е магьосник, но ще бъдем устойчиви и ще се подкрепяме. При първото ми посещение едно от нещата, което казах на Атанас Бостанджиев, е, че „Левски“ има много добър треньор. След това имах възможност да говоря с Веласкес. Позволиха ми да обсъдим идеите му и какво му трябва. Трябва да сме тук, за да го подкрепяме възможно най-много. Опитвам се да довеждаме играчи за неговата система. Оттам ще видим как можем да развием още по-добър отбор. Имаме правилния човек, който да ни води натам“, каза още Еду.

„Имаме скаути, имаме анализатори. Ще работим с тях и естествено ще ги подкрепям възможно най-много. В същото време аз трябва да им давам моите контакти и знания. Това е експертиза, с която аз мога да допринеса. Това е моята роля и отговорност. Трябва да имаме амбиция, но трябва и да сме реалисти. Не можем да обещаваме неща, които не можем да изпълним. Всяка година този клуб трябва да мисли как да става по-добър. Всеки сезон трябва да сме по-добри и да правим по-добри трансфери. Да имаме повече точки. Така ще стигнем най-високото ниво. Трябва да мислим как да прогресираме и да имаме тази култура. Контактувах с Георги (б.а. Костадинов) и продължавам да го правя. Опитвам се да науча колкото се може повече за „Левски“. Трябва да сме готови за трансферните прозорци възможно най-рано, за да избегнем прибързани решения. Искаме да модернизираме данните и анализа. Да имаме повече визия в този аспект“, каза още бразилската легенда.

„Трябва да разберем как да развием таланта в академията ни. Искам да ми бъде изготвен план, за да видим кои са топ талантите и как да ги развием. Ние ще създадем процес, за да разбираме как да развиваме академията. В България винаги е имало талант през годините. Но сега останахме настрани от основните пазари. Направих проучване и е сигурно, че имаме много добри таланти. Сигурен съм, че ще намерим правилните играчи и ще имаме много силна академия“, завърши Еду.