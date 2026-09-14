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Проф. Росен Стоянов: Оставайки на резервната скамейка, Борисов вдига цената си

Проф. Росен Стоянов: Оставайки на резервната скамейка, Борисов вдига цената си

14 Септември, 2026 22:45 597 20

  • проф. росен стоянов-
  • кандидат за президент-
  • бойко борисов-
  • възраждане

"Възраждане" има потенциал да направи кампанията по-динамична и провокативна, смята той

Проф. Росен Стоянов: Оставайки на резервната скамейка, Борисов вдига цената си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" има потенциал да направи кампанията по-динамична и провокативна. Това каза пред БНР проф. Росен Стоянов, социологическа агенция "Галъп интернешънъл".

Той коментира реакцията на екипа зад Илияна Йотова при обвиненията за помилването на т.нар. "петрички Ескобар".

"Не бяха особено добре подготвени. Имаше известно забавяне".

Консултатитвен съвет за национална сигурност трябва да се свиква според определената от закона цикличност, коментира още проф. Стоянов в предаването "Нещо повече".

"Президентът, особено в предкампания, категорично трябва да изпълни тези свои ангажименти".

Цялата кариера на Гюров, според проф. Стоянов, е "проектирана" така, че да може да достигне до точка, от която той да може да очаква консолидиране около себе си на либералната общност у нас.

С характерния си политически инстинкт и интуиция, Борисов остана в съблекалните, дори не е на резервната скамейка, отбеляза още проф. Стоянов.

"Така вдига по някакъв начин своята цена. А ако някой иска да привлече на втори тур не ГЕРБ и Борисов, а избирателите на ГЕРБ и всички други десни, трябва да поиска преговори и подкрепа".

За проф. Стоянов ще е интересно да разбере "дали наричащата себе си демократична общност ще пречупи усещането си за себедостатъчност и ще се опита да направи широко коалиционно звено или опит за противодейстивие на тази лява вълна, която все по-сериозно навлиза в различните институции в България".

Той се надява да има лидерски дебати между основните претенденти за поста.

Проф. Стоянов не очаква на първи тур избирателната активност да достигне 50%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С една дума...!

    10 0 Отговор
    Бочко се уплаши,от позора на предстоящата загуба и панически избяга от изборите...!
    Всички други лафове са...,,Пунта-Мара"...!

    23:26 14.09.2026

  • 2 Старата лисица

    1 8 Отговор
    Бойко пак е три хода пред тях,но те нямат капацитета за да го схванат

    23:26 14.09.2026

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    Вдига на магарето опашката!

    23:27 14.09.2026

  • 4 Веселяка

    2 2 Отговор
    Аз пак ще гласувам за Волен или Лупи само за майтапа 🤪 иначе ми е все тая 😆 важно е да става майтап 😂 разбрахте ли, простовати индивиди такива 🤣

    Коментиран от #11

    23:27 14.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аз съм солидарен с Делян Добрев!

    5 1 Отговор
    Че ГЕРБ,трябваше да има свой кандидат...!
    А сега,при това положение е повече от ясно-Борисов се страхува от загубата...- да не се повтори резилът с...Цецка Цачева...!

    23:31 14.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6528

    3 0 Отговор
    Ти тууу неможачи

    23:31 14.09.2026

  • 9 Да бе да...?!

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Борисов":

    Борисов...- БЕШЕ фактор...!
    Минало Свършено Време...!

    23:32 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баш-Веселяка

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Веселяка":

    Дреме ми на фара за кой ще гласуваш...!

    Коментиран от #13

    23:35 14.09.2026

  • 12 Глупости

    2 0 Отговор
    Като толкова е ербап той самия да се кандидатира. Ама резила ще е пълен

    23:39 14.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хаха

    0 0 Отговор
    " "Възраждане" има потенциал да направи кампанията по-динамична и провокативна, смята той "

    Глей глей ...онези балкански добичета как обърнаха "Избори за Президент" на риалити шоу.

    ХААХАХА! Толкова безполезни и празноглави двукраки същества като вас няма бе! ХАХАХА!

    Не случайно, че само паразити виреят при вас (цигойнъри и рязани). И те са като вас. Ориенталнци някакви.

    23:44 14.09.2026

  • 15 Сигурно

    1 0 Отговор
    Тиквата вдига само присъдата си. То не беше крадене, то не беше чудо!

    23:47 14.09.2026

  • 16 Йотова

    1 0 Отговор
    Борисов, къде си бе , мишко!??.....излез да се разберем като жени!!

    23:53 14.09.2026

  • 17 Истината

    1 0 Отговор
    Стоките дето залежават на рафта или ги преоценяват, или направо ги хвърлят.

    23:57 14.09.2026

  • 18 Не, напротив!

    3 0 Отговор
    Цената му пада.

    23:58 14.09.2026

  • 19 Ко речи...,Ко...?!

    2 0 Отговор
    По този начин Борисов бил...
    ... ,,вдигал цената си" ли...?!
    Колкото вече вдига и...оная си работа...,че и тук...!
    Пълен провал му е този ход!

    Коментиран от #20

    00:08 15.09.2026

  • 20 Нема грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ко речи...,Ко...?!":

    А, бе тоя има впредвид резервната скамейка на Бистришките тигри, още не излязъл и вкарва гол от дузпа. Иначе Стъки с главорезите си ще изкриви всички.

    00:16 15.09.2026

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