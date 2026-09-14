Проф. Росен Стоянов: Оставайки на резервната скамейка, Борисов вдига цената си

"Възраждане" има потенциал да направи кампанията по-динамична и провокативна. Това каза пред БНР проф. Росен Стоянов, социологическа агенция "Галъп интернешънъл".
Той коментира реакцията на екипа зад Илияна Йотова при обвиненията за помилването на т.нар. "петрички Ескобар".
"Не бяха особено добре подготвени. Имаше известно забавяне".
Консултатитвен съвет за национална сигурност трябва да се свиква според определената от закона цикличност, коментира още проф. Стоянов в предаването "Нещо повече".
"Президентът, особено в предкампания, категорично трябва да изпълни тези свои ангажименти".
Цялата кариера на Гюров, според проф. Стоянов, е "проектирана" така, че да може да достигне до точка, от която той да може да очаква консолидиране около себе си на либералната общност у нас.
С характерния си политически инстинкт и интуиция, Борисов остана в съблекалните, дори не е на резервната скамейка, отбеляза още проф. Стоянов.
"Така вдига по някакъв начин своята цена. А ако някой иска да привлече на втори тур не ГЕРБ и Борисов, а избирателите на ГЕРБ и всички други десни, трябва да поиска преговори и подкрепа".
За проф. Стоянов ще е интересно да разбере "дали наричащата себе си демократична общност ще пречупи усещането си за себедостатъчност и ще се опита да направи широко коалиционно звено или опит за противодейстивие на тази лява вълна, която все по-сериозно навлиза в различните институции в България".
Той се надява да има лидерски дебати между основните претенденти за поста.
Проф. Стоянов не очаква на първи тур избирателната активност да достигне 50%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С една дума...!
Всички други лафове са...,,Пунта-Мара"...!
23:26 14.09.2026
2 Старата лисица
23:26 14.09.2026
3 Гост
23:27 14.09.2026
4 Веселяка
Коментиран от #11
23:27 14.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аз съм солидарен с Делян Добрев!
А сега,при това положение е повече от ясно-Борисов се страхува от загубата...- да не се повтори резилът с...Цецка Цачева...!
23:31 14.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 6528
23:31 14.09.2026
9 Да бе да...?!
До коментар #5 от "Борисов":Борисов...- БЕШЕ фактор...!
Минало Свършено Време...!
23:32 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баш-Веселяка
До коментар #4 от "Веселяка":Дреме ми на фара за кой ще гласуваш...!
Коментиран от #13
23:35 14.09.2026
12 Глупости
23:39 14.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хаха
Глей глей ...онези балкански добичета как обърнаха "Избори за Президент" на риалити шоу.
ХААХАХА! Толкова безполезни и празноглави двукраки същества като вас няма бе! ХАХАХА!
Не случайно, че само паразити виреят при вас (цигойнъри и рязани). И те са като вас. Ориенталнци някакви.
23:44 14.09.2026
15 Сигурно
23:47 14.09.2026
16 Йотова
23:53 14.09.2026
17 Истината
23:57 14.09.2026
18 Не, напротив!
23:58 14.09.2026
19 Ко речи...,Ко...?!
... ,,вдигал цената си" ли...?!
Колкото вече вдига и...оная си работа...,че и тук...!
Пълен провал му е този ход!
Коментиран от #20
00:08 15.09.2026
20 Нема грешка
До коментар #19 от "Ко речи...,Ко...?!":А, бе тоя има впредвид резервната скамейка на Бистришките тигри, още не излязъл и вкарва гол от дузпа. Иначе Стъки с главорезите си ще изкриви всички.
00:16 15.09.2026