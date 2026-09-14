Проф. Росен Стоянов: Оставайки на резервната скамейка, Борисов вдига цената си

"Възраждане" има потенциал да направи кампанията по-динамична и провокативна. Това каза пред БНР проф. Росен Стоянов, социологическа агенция "Галъп интернешънъл".

Той коментира реакцията на екипа зад Илияна Йотова при обвиненията за помилването на т.нар. "петрички Ескобар".

"Не бяха особено добре подготвени. Имаше известно забавяне".

Консултатитвен съвет за национална сигурност трябва да се свиква според определената от закона цикличност, коментира още проф. Стоянов в предаването "Нещо повече".

"Президентът, особено в предкампания, категорично трябва да изпълни тези свои ангажименти".

Цялата кариера на Гюров, според проф. Стоянов, е "проектирана" така, че да може да достигне до точка, от която той да може да очаква консолидиране около себе си на либералната общност у нас.

С характерния си политически инстинкт и интуиция, Борисов остана в съблекалните, дори не е на резервната скамейка, отбеляза още проф. Стоянов.

"Така вдига по някакъв начин своята цена. А ако някой иска да привлече на втори тур не ГЕРБ и Борисов, а избирателите на ГЕРБ и всички други десни, трябва да поиска преговори и подкрепа".

За проф. Стоянов ще е интересно да разбере "дали наричащата себе си демократична общност ще пречупи усещането си за себедостатъчност и ще се опита да направи широко коалиционно звено или опит за противодейстивие на тази лява вълна, която все по-сериозно навлиза в различните институции в България".

Той се надява да има лидерски дебати между основните претенденти за поста.

Проф. Стоянов не очаква на първи тур избирателната активност да достигне 50%.