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Фернандо Алонсо остава на пистата: Президентът на ФИА разкри плановете на испанската звезда

Фернандо Алонсо остава на пистата: Президентът на ФИА разкри плановете на испанската звезда

14 Септември, 2026 23:45 359 0

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Легендарният пилот ще продължи да радва феновете и през следващия сезон

Фернандо Алонсо остава на пистата: Президентът на ФИА разкри плановете на испанската звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА), Мохамед бен Сулайем, внесе яснота относно бъдещето на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо във Формула 1. В специално интервю за OneStopStrategy.com, бен Сулайем сподели, че харизматичният испанец ще продължи да бъде част от най-престижната автомобилна надпревара и през следващия сезон.

Макар че досега Алонсо, който в момента защитава цветовете на "Астън Мартин", не беше направил официално изявление за плановете си след края на сезона, сега мистерията е разкрита. „Той ми обеща. Каза: ‘Оставам’. Това е страхотна новина за Испания“, разкри бен Сулайем, с което сложи край на спекулациите около бъдещето на именития пилот.

В последните месеци не липсваха тревоги относно евентуалното оттегляне на Алонсо от Формула 1. Самият президент на ФИА не криеше опасенията си, че спортът може да загуби една от най-ярките си звезди. Сега обаче, с категоричното уверение от страна на Алонсо, феновете могат да си отдъхнат – любимецът им ще продължи да се състезава на най-високо ниво.


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