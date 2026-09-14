Новини
Спорт »
Бг футбол »
Наско Сираков: Много по-спокоен съм за бъдещето на клуба

Наско Сираков: Много по-спокоен съм за бъдещето на клуба

14 Септември, 2026 21:37 483 6

  • собственик-
  • левски-
  • наско сираков-
  • почетен президент-
  • атанас бостанджиев

Досегашният собственик на Левски става почетен президент

Наско Сираков: Много по-спокоен съм за бъдещето на клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Досегашният собственик на Левски – Наско Сираков, влезе в новия ръководен орган на клуба, който бе представен днес след Общото събрание на „сините“. Той остава почетен президент на Левски, но със съвещателен глас.

Ето какво сподели Наско Сираков, цитиран от Gong.bg:

„Искам да приветствам Еду и Калудио официално в ръководството на клуба. Искам да кажа и да благодаря за това на г-н Бостанджиев. Това е било мечтата ми - клубът да бъде управляван от такива хора, да бъдат в ръководните органи на клуба. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно.

С една дума – приемам с огромна отговорност, както повече от 40 години съм приемал, като футболист, изпълнителен директор, спортен директор и собственик. Огромна отговорност е работата аз Левски. Нищо ново под слънцето. Ще продължа да правя всичко това. С помощта на тези хора, мисля, че Левски го чакат много хубави и добри дни. Във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме възможно най-малко.

По-сериозни гаранции, че тези хора са тук пред вас не виждам. Не искам и да давам. Водили сме много разговори с Бостанджиев. Знам с каква страст и огромно желание движи този проект. Пожелавам му успех и съм сигурен, че в три години Левски ще има своя нов дом“, сподели Сираков на пресконференцията след Общото събрание.

"Пътищата ни с Климент Йончев се разделиха. Той вече е забравена страница в Левски. Смятам, че съм изключително много по-спокоен за бъдещето на клуба. Това е изключителна отговорност, защото, казвайки всичко това пред вас и пред цялата синя общност, ние осъзнаваме прекрасно какви са очакванията към нас. Аз съм свикнал да нося такава отговорност. На Атанас Бостанджиев ще му се наложи при всички случаи. Пламъкът, който се вижда в очите му, трябва да ви говори за амбициите му. За много неща трябва да сме търпеливи, малко обрани, но в следващите 2-3 години, смятам, че Левски ще постигне много сериозни неща в развитието си“, каза още Наско Сираков.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    2 0 Отговор
    Мяраба Наско ...добре че Зе Илиана ...че ...

    21:40 14.09.2026

  • 2 Наско е гении,направи Славия шампион.

    2 0 Отговор
    Докато не потрошите парите всички са спокойни.После идиотиа

    21:45 14.09.2026

  • 3 Фен съм му

    6 0 Отговор
    И аз съм По-спокоен за клуба-ще потъва по-бавно, неусетно почти.

    21:48 14.09.2026

  • 4 Хамрун.

    5 0 Отговор
    Никой по рано беше написал една неоспорима истина:

    НАИВНИЦИТЕ ДА СИ ДАВАТ ПАРИТЕ ПО СТАДИОНИТЕ.А МУТРИТЕ ДА СИ ИГРАЯТ С ТЯХ ПО КАЗИНАТА.

    21:51 14.09.2026

  • 5 Спецназ

    5 0 Отговор
    Прасетата си направиха СТАДИОН,

    вие 1 козирка над Сектор А не можете!
    БЕГАЙ оттукабе- СИЧКО у джеб.

    Черепа обаче ще се върне за парите си- САМО ЧЕКАЙ!

    21:56 14.09.2026

  • 6 Фен

    3 0 Отговор
    За клуба съм спокоен,но Илианчето се притеснява за банковата Ви сметка

    22:00 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове