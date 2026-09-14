Наско Сираков: Много по-спокоен съм за бъдещето на клуба

Досегашният собственик на Левски – Наско Сираков, влезе в новия ръководен орган на клуба, който бе представен днес след Общото събрание на „сините“. Той остава почетен президент на Левски, но със съвещателен глас.

Ето какво сподели Наско Сираков, цитиран от Gong.bg:

„Искам да приветствам Еду и Калудио официално в ръководството на клуба. Искам да кажа и да благодаря за това на г-н Бостанджиев. Това е било мечтата ми - клубът да бъде управляван от такива хора, да бъдат в ръководните органи на клуба. Радвам се, че ще имаме възможност да работим заедно.

С една дума – приемам с огромна отговорност, както повече от 40 години съм приемал, като футболист, изпълнителен директор, спортен директор и собственик. Огромна отговорност е работата аз Левски. Нищо ново под слънцето. Ще продължа да правя всичко това. С помощта на тези хора, мисля, че Левски го чакат много хубави и добри дни. Във футбола не може да се побеждава постоянно, но ние ще направим всичко възможно да бъркаме възможно най-малко.

По-сериозни гаранции, че тези хора са тук пред вас не виждам. Не искам и да давам. Водили сме много разговори с Бостанджиев. Знам с каква страст и огромно желание движи този проект. Пожелавам му успех и съм сигурен, че в три години Левски ще има своя нов дом“, сподели Сираков на пресконференцията след Общото събрание.

"Пътищата ни с Климент Йончев се разделиха. Той вече е забравена страница в Левски. Смятам, че съм изключително много по-спокоен за бъдещето на клуба. Това е изключителна отговорност, защото, казвайки всичко това пред вас и пред цялата синя общност, ние осъзнаваме прекрасно какви са очакванията към нас. Аз съм свикнал да нося такава отговорност. На Атанас Бостанджиев ще му се наложи при всички случаи. Пламъкът, който се вижда в очите му, трябва да ви говори за амбициите му. За много неща трябва да сме търпеливи, малко обрани, но в следващите 2-3 години, смятам, че Левски ще постигне много сериозни неща в развитието си“, каза още Наско Сираков.