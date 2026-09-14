Българските волейболисти триумфираха над Израел и се завърнаха към победите

Българският национален отбор по волейбол за мъже отново усети вкуса на победата, след като се наложи над Израел с 3:1 гейма (23:25, 25:22, 25:15, 25:18) в четвъртия си двубой от група "В" на Европейското първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха завидна форма, като реализираха цели 10 блокади и 10 аса. Александър Николов и Денислав Бърдаров се превърнаха в основните двигатели на успеха, като и двамата записаха по 18 точки. Аспарух Аспарухов също впечатли с 13 точки, от които 4 бяха блокади, а 3 – директни сервиси.

Въпреки поражението, израелският тим не се предаде без бой. Марк Рура бе най-резултатен за гостите с 18 точки, включително един ас, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на българите.

След този успех България се изкачи на трето място във временното класиране на групата с актив от 9 точки (3 победи и 1 загуба), което гарантира на тима място сред първите три. Израел заема четвърта позиция с 2 точки (1 победа и 3 загуби).

В последния си мач от груповата фаза "лъвовете" ще се изправят срещу силния отбор на Полша. Срещата ще се проведе в сряда от 19:00 часа в София.