Българските волейболисти триумфираха над Израел и се завърнаха към победите

Българският национален отбор по волейбол за мъже отново усети вкуса на победата, след като се наложи над Израел с 3:1 гейма (23:25, 25:22, 25:15, 25:18) в четвъртия си двубой от група "В" на Европейското първенство.
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха завидна форма, като реализираха цели 10 блокади и 10 аса. Александър Николов и Денислав Бърдаров се превърнаха в основните двигатели на успеха, като и двамата записаха по 18 точки. Аспарух Аспарухов също впечатли с 13 точки, от които 4 бяха блокади, а 3 – директни сервиси.
Въпреки поражението, израелският тим не се предаде без бой. Марк Рура бе най-резултатен за гостите с 18 точки, включително един ас, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на българите.
След този успех България се изкачи на трето място във временното класиране на групата с актив от 9 точки (3 победи и 1 загуба), което гарантира на тима място сред първите три. Израел заема четвърта позиция с 2 точки (1 победа и 3 загуби).
В последния си мач от груповата фаза "лъвовете" ще се изправят срещу силния отбор на Полша. Срещата ще се проведе в сряда от 19:00 часа в София.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИНТЕРЕСНО?
21:15 14.09.2026
2 Някой
21:32 14.09.2026
3 Чорбара
21:32 14.09.2026
4 Браво Българи Юнаци !
Но едно не разбирам - защо все двамата Николови на снимките и все ги снимате как реват като карпатски мечки ...
21:37 14.09.2026
5 ЩО НА СНИМКИТЕ Е ВИИИИНАГИ
Коментиран от #6
21:41 14.09.2026
6 имат договор
До коментар #5 от "ЩО НА СНИМКИТЕ Е ВИИИИНАГИ":с верига секс-шопове.
21:53 14.09.2026
7 Спецназ
или да отиват във ВСУ да се бият за Зеленски или ако
ПАК е договорено да спират със тоя спорт и ЦИРКА,
ЗАЩОТО започва да ми писва вече, ВЕ!!
22:04 14.09.2026
8 само да попитам
Коментиран от #9
22:08 14.09.2026
9 ИСТИНАТА
До коментар #8 от "само да попитам":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже от международна експертиза
дали не са манипулирани от службите!
Защо в българският и европейският Парламент
не се иска независимо разследване от партньорските служби
на убийствата в хижата и на Околчица?
Какво крие държавата от българите?
22:19 14.09.2026