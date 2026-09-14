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Българските волейболисти триумфираха над Израел и се завърнаха към победите

Българските волейболисти триумфираха над Израел и се завърнаха към победите

14 Септември, 2026 21:10 1 281 9

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България постигна трети успех на Европейското първенство по волейбол за мъже

Българските волейболисти триумфираха над Израел и се завърнаха към победите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол за мъже отново усети вкуса на победата, след като се наложи над Израел с 3:1 гейма (23:25, 25:22, 25:15, 25:18) в четвъртия си двубой от група "В" на Европейското първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини показаха завидна форма, като реализираха цели 10 блокади и 10 аса. Александър Николов и Денислав Бърдаров се превърнаха в основните двигатели на успеха, като и двамата записаха по 18 точки. Аспарух Аспарухов също впечатли с 13 точки, от които 4 бяха блокади, а 3 – директни сервиси.

Въпреки поражението, израелският тим не се предаде без бой. Марк Рура бе най-резултатен за гостите с 18 точки, включително един ас, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на българите.

След този успех България се изкачи на трето място във временното класиране на групата с актив от 9 точки (3 победи и 1 загуба), което гарантира на тима място сред първите три. Израел заема четвърта позиция с 2 точки (1 победа и 3 загуби).

В последния си мач от груповата фаза "лъвовете" ще се изправят срещу силния отбор на Полша. Срещата ще се проведе в сряда от 19:00 часа в София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНТЕРЕСНО?

    5 2 Отговор
    ...парите не помогнаха!

    21:15 14.09.2026

  • 2 Някой

    10 0 Отговор
    Къде е сега оня небългарин, който се радваше на победата над България от укрите.

    21:32 14.09.2026

  • 3 Чорбара

    2 10 Отговор
    Келеши бездарни,смотоняци гадни!!!

    21:32 14.09.2026

  • 4 Браво Българи Юнаци !

    9 0 Отговор
    Истински анти с.... сте , ама няма да го пиша, че чифутбота ще ми изтрие кометрара.
    Но едно не разбирам - защо все двамата Николови на снимките и все ги снимате как реват като карпатски мечки ...

    21:37 14.09.2026

  • 5 ЩО НА СНИМКИТЕ Е ВИИИИНАГИ

    4 0 Отговор
    ЕДИН И СЪЩИ ООООООТ ОТБОРА......

    Коментиран от #6

    21:41 14.09.2026

  • 6 имат договор

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЩО НА СНИМКИТЕ Е ВИИИИНАГИ":

    с верига секс-шопове.

    21:53 14.09.2026

  • 7 Спецназ

    2 1 Отговор
    Ако на полуфинал пак паднат от укрите-

    или да отиват във ВСУ да се бият за Зеленски или ако

    ПАК е договорено да спират със тоя спорт и ЦИРКА,

    ЗАЩОТО започва да ми писва вече, ВЕ!!

    22:04 14.09.2026

  • 8 само да попитам

    6 1 Отговор
    някой знае ли защо израел играе на европейско???

    Коментиран от #9

    22:08 14.09.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "само да попитам":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже от международна експертиза
    дали не са манипулирани от службите!

    Защо в българският и европейският Парламент
    не се иска независимо разследване от партньорските служби
    на убийствата в хижата и на Околчица?
    Какво крие държавата от българите?

    22:19 14.09.2026

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