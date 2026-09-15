Времето днес, прогноза за вторник, 15 септември: Хладен и облачен първи учебен ден в цялата страна

Сравнително хладно и динамично време очаква учениците и учителите за първия учебен ден във , показва официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) . През целия ден облачността над страната ще бъде променлива, като по-често ще се задържа значителна .

На отделни места, главно в планините и планинските райони на Западна и Централна България (включително Софийско, Пернишко и Монтанско), се очакват предимно слаби и краткотрайни превалявания от дъжд около началото на училищните тържества сутринта. В източната половина на страната времето ще бъде значително по-спокойно и без валежи, въпреки че сутринта в низините са възможни локални мъгли или ниска облачност.

Вятърът в Източна България ще се ориентира от североизток и ще бъде слаб до умерен. Температурите сутринта ще отбележат осезаемо есенно захлаждане, като преобладаващите минимални стойности ще бъдат между 10° и 15° (в София около 7°–8°). Максималните дневни температури следобед ще достигнат нива между 22° и 27°. По Черноморието максималните термометри ще отчитат около 23°–25°, а температурата на морската вода остава висока – до 24°–25°. Синоптиците успокояват, че още от сряда облаците ще се разсеят и ще започне постепенно затопляне, което през почивните дни ще върне летните температури до 30 градуса.