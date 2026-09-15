Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 15 септември: Хладен и облачен първи учебен ден в цялата страна

Времето днес, прогноза за вторник, 15 септември: Хладен и облачен първи учебен ден в цялата страна

15 Септември, 2026 03:00 514 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

НИМХ предупреждава за слаби превалявания в Западна и Централна България

Времето днес, прогноза за вторник, 15 септември: Хладен и облачен първи учебен ден в цялата страна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сравнително хладно и динамично време очаква учениците и учителите за първия учебен ден във , показва официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) . През целия ден облачността над страната ще бъде променлива, като по-често ще се задържа значителна .

На отделни места, главно в планините и планинските райони на Западна и Централна България (включително Софийско, Пернишко и Монтанско), се очакват предимно слаби и краткотрайни превалявания от дъжд около началото на училищните тържества сутринта. В източната половина на страната времето ще бъде значително по-спокойно и без валежи, въпреки че сутринта в низините са възможни локални мъгли или ниска облачност.

Вятърът в Източна България ще се ориентира от североизток и ще бъде слаб до умерен. Температурите сутринта ще отбележат осезаемо есенно захлаждане, като преобладаващите минимални стойности ще бъдат между 10° и 15° (в София около 7°–8°). Максималните дневни температури следобед ще достигнат нива между 22° и 27°. По Черноморието максималните термометри ще отчитат около 23°–25°, а температурата на морската вода остава висока – до 24°–25°. Синоптиците успокояват, че още от сряда облаците ще се разсеят и ще започне постепенно затопляне, което през почивните дни ще върне летните температури до 30 градуса.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 1 Отговор
    Троловете на Миленския Байганев яжте грездея! А на останалите пожелавам ползотворен ден.

    03:03 15.09.2026

  • 2 Име

    2 1 Отговор
    След поредния гърмеж в заводите, Мунчовица пита Мунчо:
    – Е, разбрахте ли най-накрая какво точно се взриви?
    Мунчо застава в горда генералска стойка, вдига показалец и отсича:
    – Рейтингът ни, Мунчовице... Рейтингът ни се взриви!

    03:15 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове