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Левски пред съдбоносен сблъсък с АЕК за място в Шампионската лига

Левски пред съдбоносен сблъсък с АЕК за място в Шампионската лига

26 Август, 2026 10:14 698 2

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Българският шампион излиза срещу гръцкия колос в Атина

Левски пред съдбоносен сблъсък с АЕК за място в Шампионската лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският първенец Левски се изправя срещу АЕК Атина в решителен реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Срещата ще се проведе в сряда, 26 август, от 22:00 часа българско време на стадиона в гръцката столица, където атмосферата обещава да бъде наелектризираща.

Първият двубой между двата тима, изигран пред препълнените трибуни на Националния стадион в София, завърши без голове. Това оставя интригата жива и дава реални шансове на „сините“ да мечтаят за нов пробив. Въпреки че АЕК ще разчита на подкрепата на своите фенове и се счита за фаворит, Левски показа желязна дисциплина и не се предава лесно.

И двата състава демонстрираха впечатляваща форма в последните си срещи. АЕК разгроми Ираклис с 4:0 в гръцкото първенство, докато Левски не остави шанс на Спартак Варна, побеждавайки с категоричното 6:0 на „Герена“. Тези резултати са ясен сигнал, че предстои сблъсък между два уверени и мотивирани отбора.

Наставникът на Левски, Хулио Веласкес, бе категоричен на официалната пресконференция: „Ако излезем със страх, загубата е сигурна. Знаем срещу кого се изправяме – АЕК разполага с изключителни индивидуалности. Нашата цел е да наложим своя стил и да се борим докрай. Трябва да бъдем перфектни, а и да затрудним максимално съперника“.

От своя страна, Марко Николич – старши треньорът на АЕК, подчерта значението на началните минути: „Левски е отличен отбор, но ние сме подготвени. Очаквам двубой с високо темпо и вярвам, че ще зарадваме нашите фенове. Важно е да действаме стъпка по стъпка и да бъдем концентрирани от самото начало".

Без значение от изхода в Атина, Левски вече си осигури минимум евроучастие поне в основната фаза на Лига Европа. Със сигурност обаче "сините" ще дадат всичко от себе си за място в Шампионска лига.

Мачът ще се излъчва по бТВ от 22:00ч.


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  • 1 Говедата ще посинеят

    1 4 Отговор
    от бой. И буквално и преносно. Ще паднат с поне 3 гола и ще им бият феновете като тъпани

    Коментиран от #2

    11:55 26.08.2026

  • 2 Мим

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Говедата ще посинеят":

    Вие,като паднахте с троика-тройчо,какво стана.Дори и да паднем пак сме напред и ще продължим в групова фаза.Мислете си за вас утре.

    12:16 26.08.2026

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