Президентът на ОАЕ се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.
Основна тема на разговорите беше стратегическото сътрудничество между ОАЕ и САЩ и общият ангажимент на двете страни за по-нататъшно укрепване на двустранните връзки в интерес на двете държави.
По време на срещата бяха обсъдени също въпроси, свързани с регионалната сигурност и стабилност. Страните са разгледали и усилията за насърчаване на мира в Близкия изток и извън региона.
На срещата са присъствали шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд по специални въпроси, шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ, както и други официални лица.
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2 Абе
12:58 07.10.2026
3 Айляк
13:32 07.10.2026