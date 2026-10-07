Президентът на ОАЕ се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Основна тема на разговорите беше стратегическото сътрудничество между ОАЕ и САЩ и общият ангажимент на двете страни за по-нататъшно укрепване на двустранните връзки в интерес на двете държави.

По време на срещата бяха обсъдени също въпроси, свързани с регионалната сигурност и стабилност. Страните са разгледали и усилията за насърчаване на мира в Близкия изток и извън региона.

На срещата са присъствали шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд по специални въпроси, шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ, както и други официални лица.