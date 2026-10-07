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Президентът на ОАЕ се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст

Президентът на ОАЕ се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст

7 Октомври, 2026 11:38, обновена 7 Октомври, 2026 12:01 574 3

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Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и сенаторката обсъдиха стратегическото партньорство, регионалната сигурност и усилията за мир

Президентът на ОАЕ се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се срещна с американската сенаторка Джони Ърнст, предаде новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Основна тема на разговорите беше стратегическото сътрудничество между ОАЕ и САЩ и общият ангажимент на двете страни за по-нататъшно укрепване на двустранните връзки в интерес на двете държави.

По време на срещата бяха обсъдени също въпроси, свързани с регионалната сигурност и стабилност. Страните са разгледали и усилията за насърчаване на мира в Близкия изток и извън региона.

На срещата са присъствали шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд по специални въпроси, шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ, както и други официални лица.


Обединени Арабски Емирства
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    1 0 Отговор
    Какви са тези американски кран. ти бе?

    12:58 07.10.2026

  • 3 Айляк

    0 0 Отговор
    Туй таласъм, ба.

    13:32 07.10.2026