Над две трети от децата мигранти, достигнали Европа, са били непридружени

Повече от две трети от децата бежанци и мигранти, достигнали Европа по Средиземноморието и балканските маршрути през 2025 г., са пътували без родител или настойник, като много от тях са били изложени на насилие и експлоатация. Това показва нов доклад на агенции на ООН, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Макар общият брой на децата, пристигнали в Европа по суша и море през миналата година, да е намалял с 25% спрямо 2024 г., делът на непридружените деца се е увеличил значително. Той е нараснал от 51% през 2024 г. до 67% през 2025 г.

Данните са представени в съвместен доклад на Международната организация по миграция (МОМ), Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и УНИЦЕФ.

От общо 31 100 деца, достигнали през 2025 г. европейски държави, сред които България, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Испания, повече от 20 000 са регистрирани като непридружени или разделени от своите родители или настойници.

Най-голям е делът на тези деца сред пристигналите в Италия и Испания - 86%. В Италия общият брой на пристигналите деца се е увеличил с 12%, като значителна част от тях са били граждани на Египет, Еритрея, Бангладеш и Сомалия.

Според доклада сред основните причини, които подтикват хората да предприемат опасни пътувания към Европа, са бедността, въоръжените конфликти, както и природните и климатичните рискове. Ограничените възможности за безопасна и законна миграция обаче изглежда принуждават все повече деца да използват рискови маршрути и да разчитат на каналджии.

Паралелно с това броят на децата, включени в процедури за презаселване на бежанци в Европа, е намалял значително - от 8900 през 2024 г. до едва 3400 през 2025 г.

Само 199 деца са били преместени от една европейска държава в друга по линия на Механизма за доброволна солидарност на ЕС, което представлява спад от 67%. Нито едно от тези деца не е било непридружено.

Механизмът е въведен през 2022 г. и дава възможност на европейски държави, които приемат голям брой мигранти и кандидати за убежище, доброволно да прехвърлят част от тях към други държави, участващи в механизма.

„Този доклад показва колко изложени са децата на насилие и експлоатация, когато безопасните маршрути са ограничени и те са принудени да разчитат на каналджии“, заяви генералният директор на МОМ Ейми Поуп.

Тя призова европейските държави и страните по миграционните маршрути да засилят сътрудничеството си в борбата с престъпните мрежи, които се възползват от непълнолетните.

Особено тревожни са резултатите от интервютата с повече от 4600 младежи на възраст между 15 и 24 години, пътували по средиземноморските, западноафриканския атлантически и западнобалканския маршрут.

Близо половината от анкетираните са заявили, че са преживели физическо насилие. В много случаи става дума за повече от една форма на насилие, включително изтезания и отвличания по време на пътуването и при преминаването на граници. В доклада са посочени и свидетелства за принудителен труд.

Либия е държавата, която най-често е посочвана от интервюираните като място, където мигрантите са били подлагани на насилие и други злоупотреби.

Около една десета от анкетираните, използвали Източносредиземноморския маршрут, са заявили, че са били подведени чрез обещания за добре платена работа, безопасно пътуване или осигуряване на законни документи за преминаване на границите.