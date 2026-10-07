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Започва войната в Афганистан с операция „Трайна свобода“

Започва войната в Афганистан с операция „Трайна свобода“

7 Октомври, 2026 12:07 999 9

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  • операция трайна свобода-
  • талибани-
  • ал кайда-
  • джордж буш

На 7 октомври 2001 г. САЩ и Великобритания нанасят първите удари по талибаните и „Ал Кайда“ след атентатите от 11 септември.

Започва войната в Афганистан с операция „Трайна свобода“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 7 октомври 2001 г. САЩ и Великобритания започват операция „Трайна свобода“ с въздушни удари срещу талибанския режим и „Ал Кайда“ в Афганистан. Така започва войната, която ще продължи близо две десетилетия и ще се превърне в най-дългата военна кампания в историята на САЩ.

Първите цели са в Кабул, Кандахар и Джалалабад. Ударени са военни обекти на талибаните, системи за противовъздушна отбрана, летища и тренировъчни лагери на „Ал Кайда“. Военноморските сили на САЩ изстрелват около 50 крилати ракети „Томахоук“, а в операцията участват и стратегически бомбардировачи.

„По моя заповед американските военни започнаха удари по тренировъчни лагери на „Ал Кайда“ и военни обекти на талибанския режим в Афганистан“, заявява президентът Джордж У. Буш в телевизионно обръщение.

Отговорът след 11 септември

Военната операция е отговорът на атентатите от 11 септември 2001 г., при които загиват близо 3000 души в Ню Йорк, Вашингтон и Пенсилвания. САЩ обвиняват Осама бин Ладен и ръководената от него „Ал Кайда“, която по това време използва Афганистан като база.

Вашингтон настоява талибаните да предадат Бин Ладен и да прекратят подкрепата си за организацията. Талибанското ръководство отказва, а това ускорява решението за военна намеса. Великобритания се включва в първите въздушни удари, докато други държави оказват логистична, разузнавателна и политическа подкрепа.

Сухопътната кампания и падането на режима

В първите дни операцията е предимно въздушна. Американски специални части и представители на Централното разузнавателно управление започват работа със Северния алианс - коалиция от афганистански сили, противопоставени на талибаните. Сухопътни американски части се включват в кампанията по-късно.

Под натиска на въздушните удари и настъплението на Северния алианс талибаните губят основните си позиции. Кабул пада през ноември 2001 г., а Кандахар - през декември. Режимът е свален, но Бин Ладен не е заловен и бойците на „Ал Кайда“ и талибаните се прегрупират.

Войната продължава до 2021 г.

Първоначалната операция постепенно се превръща в продължителна война срещу талибанското въстание. След края на основната бойна мисия на международната коалиция конфликтът продължава с участието на афганистанските сили, САЩ и съюзниците им.

На 15 август 2021 г. талибаните отново завземат Кабул, а на 30 август същата година САЩ завършват изтеглянето си. Така приключва американското военно присъствие, започнало с ударите на 7 октомври 2001 г., но без да бъде постигната трайна политическа стабилност в Афганистан.

Източници: apnews.com, cbsnews.com


Афганистан
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И да триете историята помни

    7 0 Отговор
    как Големия бял брат беше бит като краставо куче, а афганистанските евро-атлантиди падаха като зрели круши от колесниците на самолетите с които Големия бял брат бягаше

    12:23 07.10.2026

  • 4 Сандо

    7 0 Отговор
    20 години англосаксите и техните верни оръженосци се изпотрепаха да постигнат "трайна свобода" и демокрация,похабиха трилиони долари и накрая панически се изнесоха.Пълна комедия,изиграна от клоуни и военни карикатури.

    12:25 07.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Този ден е срам за англосаксиите ,компрометиран акт с който си отвързаха ръцете да нападат грабят убиват и разселват ,само идиот би повярвал на лъжите им

    12:46 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ресторант Синият Лъв

    5 0 Отговор
    Никога не забравяйте,че БългарияЕсъучастник в убийството на ЕДИН ИЛИОН И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДИ ИРАКЧАНИ.Също така и на ЧЕТРИСТОТИН ХИЛЯДИ афганистанци.

    13:08 07.10.2026

  • 9 АБВ

    4 0 Отговор
    Поредната позорна военна загуба на най-високотехнологичната държава САЩ от козари и овчари с калашници и гранатомети.
    Побеждават хората с по-силен дух и мотивация, а не тези с технологиите.
    Примери колкото искате.

    13:23 07.10.2026