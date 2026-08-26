Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив с ново ръководно лице

Локомотив Пловдив с ново ръководно лице

26 Август, 2026 13:54 541 1

  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • венцислав христов-
  • изпълнителен директор-
  • софия-
  • берое-
  • левски-
  • риека

Бившият национал Венцислав Христов влиза в управлението на "черно-белите"

Локомотив Пловдив с ново ръководно лице - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболен клуб Локомотив Пловдив официално обяви назначаването на Венцислав Христов като изпълнителен директор.

Роден на 9 ноември 1988 година в столицата София, Христов е добре познато име сред футболните фенове у нас. През годините той е защитавал цветовете на редица родни и чуждестранни клубове, сред които Берое, Левски, Риека, Шкендербеу, СКА-Хабаровск, Черноморец Бургас и Арда. В периода 2013-2016 година Христов носи екипа на националния отбор на България, където оставя своя отпечатък с борбеност и професионализъм.

След като окачи бутонките, Венцислав Христов не се отдалечи от любимата игра. Той пое ролята на спортен директор в Рилски спортист, където натрупа ценен управленски опит и доказа, че може да се справя успешно и извън терена.

Очаква се новият изпълнителен директор да даде първата си официална пресконференция пред медиите в близките дни, където ще сподели своите виждания и планове за развитието на Локомотив Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 проблем не се

    1 0 Отговор
    решава така. Трябват други хора за втората дивизия.

    14:00 26.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове