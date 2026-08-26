Локомотив Пловдив с ново ръководно лице

Футболен клуб Локомотив Пловдив официално обяви назначаването на Венцислав Христов като изпълнителен директор.

Роден на 9 ноември 1988 година в столицата София, Христов е добре познато име сред футболните фенове у нас. През годините той е защитавал цветовете на редица родни и чуждестранни клубове, сред които Берое, Левски, Риека, Шкендербеу, СКА-Хабаровск, Черноморец Бургас и Арда. В периода 2013-2016 година Христов носи екипа на националния отбор на България, където оставя своя отпечатък с борбеност и професионализъм.

След като окачи бутонките, Венцислав Христов не се отдалечи от любимата игра. Той пое ролята на спортен директор в Рилски спортист, където натрупа ценен управленски опит и доказа, че може да се справя успешно и извън терена.

Очаква се новият изпълнителен директор да даде първата си официална пресконференция пред медиите в близките дни, където ще сподели своите виждания и планове за развитието на Локомотив Пловдив.