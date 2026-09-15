Сидни Суини отговори на острите реакции след грандиозния скандал

Холивудската звезда Сидни Суини потърси начин да отговори на острите реакции след поредната си рекламна изява, припомняйки известни прецеденти от близкото минало на спортните среди.

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Актрисата сподели архивни фотоси от популярната поредица Body Issue на изданието ESPN. В продължение на 11 години, чак до 2019-а, емблематичното списание регулярно представяше десетки елитни атлети без дрехи, акцентирайки върху физиката на състезателите. С този ход Суини даде да се разбере, че появата на разголени тела около спорта далеч не е прецедент.

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Това същевременно не е първият случай, в който американката предизвиква сериозни спорове заради свои търговски ангажименти. През лятото на 2025 година нейна кампания за бранда American Eagle отприщи ожесточени дискусии заради послания, свързани с генетиката и структурата на тялото.

Въпреки общественото недоволство тогава, звездата запази дистанция и категорично отказа да поднесе извинения. Тя демонстрира непоколебима позиция, отсичайки, че възнамерява да говори по наболели теми единствено тогава, когато сама прецени за необходимо.