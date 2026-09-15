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Сидни Суини отговори на острите реакции след грандиозния скандал

Сидни Суини отговори на острите реакции след грандиозния скандал

15 Септември, 2026 15:00 1 193 6

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  • скандал

Актрисата сподели архивни фотоси от популярната поредица Body Issue на изданието ESPN

Сидни Суини отговори на острите реакции след грандиозния скандал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Сидни Суини потърси начин да отговори на острите реакции след поредната си рекламна изява, припомняйки известни прецеденти от близкото минало на спортните среди.

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Актрисата сподели архивни фотоси от популярната поредица Body Issue на изданието ESPN. В продължение на 11 години, чак до 2019-а, емблематичното списание регулярно представяше десетки елитни атлети без дрехи, акцентирайки върху физиката на състезателите. С този ход Суини даде да се разбере, че появата на разголени тела около спорта далеч не е прецедент.

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Това същевременно не е първият случай, в който американката предизвиква сериозни спорове заради свои търговски ангажименти. През лятото на 2025 година нейна кампания за бранда American Eagle отприщи ожесточени дискусии заради послания, свързани с генетиката и структурата на тялото.

Въпреки общественото недоволство тогава, звездата запази дистанция и категорично отказа да поднесе извинения. Тя демонстрира непоколебима позиция, отсичайки, че възнамерява да говори по наболели теми единствено тогава, когато сама прецени за необходимо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозните жени

    6 2 Отговор
    винаги ще злобеят срещу красивите. Примерно Мара, Събка и Вена няма как да харесват Сидни, нали така, момичета?

    15:14 15.09.2026

  • 2 Мераклия

    5 1 Отговор
    Браво Сидни,покажи на тия хора ...

    15:15 15.09.2026

  • 3 Защото

    4 1 Отговор
    Сидни е актриса с по-добро тяло от някой злобни така наречени спортистки.

    15:37 15.09.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Ако някой знае къде са й качени порноклиповете, моля да помага.

    15:50 15.09.2026

  • 5 ИВАН

    0 0 Отговор
    То било ку.ве, ама го писали артистка за да е по интересна.

    16:04 15.09.2026

  • 6 Само

    0 0 Отговор
    Некви неадекватни чикиджиикоментират!
    Една жена не е едни цици бе, неудачници!

    16:20 15.09.2026

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