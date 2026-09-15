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ПСЖ излиза срещу Марсилия без Ашраф Хакими

ПСЖ излиза срещу Марсилия без Ашраф Хакими

15 Септември, 2026 15:41 357 0

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Вторият капитан на Пари Сен Жермен ще пропусне предстоящото дерби на Франция

ПСЖ излиза срещу Марсилия без Ашраф Хакими - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без един от най-важните си футболисти в предстоящото френско дерби срещу Олимпик Марсилия. Ашраф Хакими, който носи лентата на втори капитан в тима, е почти сигурно аут за "Льо Класик", който ще се състои тази неделя, 20 септември, на легендарния "Стад Велодром". Началният съдийски сигнал ще прозвучи в 21:45 часа българско време.

Мароканският национал получи неприятна травма в бедрото по време на последния шампионатен двубой срещу Брест. След като бе принудително заменен, медицинският щаб на ПСЖ веднага започна лечение и наблюдение на състоянието му. От клуба съобщиха, че окончателна оценка ще бъде направена в четвъртък, но до тогава Хакими няма да се включва в тренировъчния процес.

Липсата на бързоногия защитник със сигурност ще бъде сериозен удар за треньорския щаб на парижани. Хакими е ключова фигура както в дефанзивен, така и в офанзивен план, а неговата енергия и опит често накланят везните в полза на ПСЖ в най-напрегнатите моменти. Сега треньорът ще трябва да търси алтернативни решения за важния сблъсък с вечния съперник.

Феновете на ПСЖ се надяват, че Хакими ще се възстанови бързо и ще се завърне на терена възможно най-скоро.


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