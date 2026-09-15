Доц. д-р Стоянка Черкезова е кандидатът за вицепрезидент на Иван Христанов

Кандидатът за президент Иван Христанов обяви доц. д-р Стоянка Черкезова за кандидат за вицепрезидент.
Той и Черкезова се явяват на изборите като независима кандидатпрезидентска двойка, издигната от Инициативен комитет.
Председател на Инициативния комитет е музикантът Денис Ризов. Сред учредителите са телевизионната водеща Наталия Симеонова, музикантът Васил Гюров, проф. Тодор Тодоров, доц. Йосиф Йосифов, както и преподаватели, учени, предприемачи и хора от малки населени места.
Мотото на кампанията на Христанов е „Президента на народа“. От щаба му заявяват, че кампанията следва самата идея, с която е създадена - да бъде издигната и подкрепена от хора с различен професионален и житейски път, а не от партийна централа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
15:54 15.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
15:55 15.09.2026
4 Трол
Коментиран от #17
15:55 15.09.2026
5 Е как
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Доцент по тръбите! Както и го забиеш на дълбокогърло чак след четири минути започва да кашля!
16:00 15.09.2026
6 президентът
16:03 15.09.2026
7 избирател
Иван Христанов определено е несимпатичен с дейността си в администрацията, за да предизвиква такива негативни реакции от няколко опеделени посоки.
16:04 15.09.2026
8 Чума
16:11 15.09.2026
9 Владо
Коментиран от #11
16:17 15.09.2026
10 3.14К
16:19 15.09.2026
11 Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "Владо":От работното място е. Затова. "Официалното" имам предвид.😎
Коментиран от #12
16:20 15.09.2026
12 Тъп
До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":А неофициалното кое е, нещо свързано с пътищата мей би, доцент, че и доктор не се става толкова лесно
Коментиран от #14
16:24 15.09.2026
13 Аналлизатор
16:41 15.09.2026
14 справка
До коментар #12 от "Тъп":Институтът за изследване на населението и човека (ИИНЧ) е научно звено за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на демографията и психологията. Там доцентката е с ръководна длъжност научен секретар.
16:41 15.09.2026
15 Не разбрахте ли
Ако главните герои са опорочени,колкото и кадърни вице да слагате е все едно.
16:42 15.09.2026
16 наблюдател
За първи път някой да направи демографията приоритет!
16:42 15.09.2026
17 центавос
До коментар #4 от "Трол":може само мухи да привлече
17:04 15.09.2026