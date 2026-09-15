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Доц. д-р Стоянка Черкезова е кандидатът за вицепрезидент на Иван Христанов

Доц. д-р Стоянка Черкезова е кандидатът за вицепрезидент на Иван Христанов

15 Септември, 2026 15:52 1 005 17

  • д-р стоянка черкезова-
  • иван христанов-
  • избори-
  • президент

Председател на Инициативния комитет е музикантът Денис Ризов

Доц. д-р Стоянка Черкезова е кандидатът за вицепрезидент на Иван Христанов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Иван Христанов обяви доц. д-р Стоянка Черкезова за кандидат за вицепрезидент.

Той и Черкезова се явяват на изборите като независима кандидатпрезидентска двойка, издигната от Инициативен комитет.

Председател на Инициативния комитет е музикантът Денис Ризов. Сред учредителите са телевизионната водеща Наталия Симеонова, музикантът Васил Гюров, проф. Тодор Тодоров, доц. Йосиф Йосифов, както и преподаватели, учени, предприемачи и хора от малки населени места.

Мотото на кампанията на Христанов е „Президента на народа“. От щаба му заявяват, че кампанията следва самата идея, с която е създадена - да бъде издигната и подкрепена от хора с различен професионален и житейски път, а не от партийна централа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Това на снимката Денис Ризов ли е, или доцент Стоянка...?!

    15:54 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    7 6 Отговор
    ТАА УБАВА БЕ!

    15:55 15.09.2026

  • 4 Трол

    6 7 Отговор
    Хитър е г-н Христанов, сега ще привлече мъжката хетеросексуална аудитория за изборите.

    Коментиран от #17

    15:55 15.09.2026

  • 5 Е как

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Доцент по тръбите! Както и го забиеш на дълбокогърло чак след четири минути започва да кашля!

    16:00 15.09.2026

  • 6 президентът

    5 1 Отговор
    на народа?!!! Значи голяма злоупотреба с народа настава на всички избори. След изборите народът кучета го яли.

    16:03 15.09.2026

  • 7 избирател

    6 3 Отговор
    кандидат вице доц. д-р Стоянка Черкезова от ИИНЧ.
    Иван Христанов определено е несимпатичен с дейността си в администрацията, за да предизвиква такива негативни реакции от няколко опеделени посоки.

    16:04 15.09.2026

  • 8 Чума

    7 5 Отговор
    След като фаворизираните се провалиха - ето я алнертенативата! Браво! Много приличен и народен тандем! Доктор Черкезова - Хрисантов!!

    16:11 15.09.2026

  • 9 Владо

    8 0 Отговор
    Как може да сложите такава размазана снимка, коя година сме? Потресаващ не професионализъм!

    Коментиран от #11

    16:17 15.09.2026

  • 10 3.14К

    4 0 Отговор
    Красьо Черния назначи инициативен комитет за представителите на бързите в лицето на Христанов.

    16:19 15.09.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владо":

    От работното място е. Затова. "Официалното" имам предвид.😎

    Коментиран от #12

    16:20 15.09.2026

  • 12 Тъп

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евгени от Алфапласт":

    А неофициалното кое е, нещо свързано с пътищата мей би, доцент, че и доктор не се става толкова лесно

    Коментиран от #14

    16:24 15.09.2026

  • 13 Аналлизатор

    0 2 Отговор
    Снимката на денис Ризов е размазана, щото е от вайбър комуникация, невежи...

    16:41 15.09.2026

  • 14 справка

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тъп":

    Институтът за изследване на населението и човека (ИИНЧ) е научно звено за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на демографията и психологията. Там доцентката е с ръководна длъжност научен секретар.

    16:41 15.09.2026

  • 15 Не разбрахте ли

    2 0 Отговор
    Че народа гледа кой издига кандидатурата.
    Ако главните герои са опорочени,колкото и кадърни вице да слагате е все едно.

    16:42 15.09.2026

  • 16 наблюдател

    4 0 Отговор
    Доцент по статистика и демография. Браво Христанов!👍👍
    За първи път някой да направи демографията приоритет!

    16:42 15.09.2026

  • 17 центавос

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    може само мухи да привлече

    17:04 15.09.2026

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