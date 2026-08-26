Ювентус се разделя с Матия Перин

След осем години вярна служба на „бианконерите“, Матия Перин официално затвори страницата си в Ювентус и ще облече екипа на Палермо. Двата клуба потвърдиха трансфера в сряда сутринта, с което 33-годишният вратар се присъединява към амбициозния тим от Серия „Б“.

Според авторитетния трансферен гуру Джанлука Ди Марцио, Ювентус ще получи малко под половин милион евро за правата на Перин. Договорът на опитния страж с торинския гранд изтичаше след по-малко от година, но Палермо не губи време и си осигури услугите му до лятото на 2029 година.

Матия Перин пристигна в Ювентус през 2018 година от Дженоа, но през годините често оставаше в сянката на именити колеги като Войчех Шчесни, Джанлуиджи Буфон и наскоро Микеле Ди Грегорио. Въпреки това, Перин записа 70 мача във всички турнири, от които 42 в Серия А.

Това лято донесе истинска вратарска революция в Торино. След като Микеле Ди Грегорио пое към Борнемут, а сега и Перин напуска, Ювентус залага на нови имена под рамката. Очаква се през сезон 2026/27 Гулиелмо Викарио, привлечен под наем от Тотнъм с опция за закупуване, да бъде новият номер едно. Освен това, клубът финализира и наемането на Камил Грабара от Волфсбург, също с възможност за постоянен трансфер.

So many memories made together. Thank you, Mattia! 🤍🖤 pic.twitter.com/f0fXxo5Na9 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 26, 2026