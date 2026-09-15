Новини
Спорт »
Волейбол »
България научи кога ще се изправи в осминафиналите на ЕвроВолей 2026

България научи кога ще се изправи в осминафиналите на ЕвроВолей 2026

15 Септември, 2026 21:24 1 014 0

  • евроволей 2026-
  • българия-
  • осминафинал-
  • волейбол-
  • софия-
  • арена 8888-
  • национален отбор-
  • елиминации-
  • група б-
  • група д-
  • спортни новини

„Лъвовете“ ще излязат на терена в „Арена 8888“ на 19 септември (събота) от 19:00 часа

България научи кога ще се изправи в осминафиналите на ЕвроВолей 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол вече знае точната дата и час за своя първи елиминационен двубой на Европейското първенство по волейбол 2026. Феновете могат да отбележат в календара си 19 септември (събота), когато от 19:00 часа в зала „Арена 8888“ в София ще се разрази истинска спортна битка.

Схемата на турнира предвижда кръстосване между група „Б“, където се състезават нашите момчета, и група „Д“, чийто домакин е Румъния. Това означава, че съперникът на България ще бъде един от отборите, които успеят да се класират напред от румънската група. Сред потенциалните противници се открояват имената на Германия, Франция, домакините от Румъния, както и Латвия и Турция – все състави с амбиции и възможности за изненада.

В група „Б“ вече са излъчени три сигурни осминафиналисти – България, Полша и Украйна. За последното вакантно място в елиминационната фаза продължават да се борят Португалия и Израел.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове