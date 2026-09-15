България научи кога ще се изправи в осминафиналите на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол вече знае точната дата и час за своя първи елиминационен двубой на Европейското първенство по волейбол 2026. Феновете могат да отбележат в календара си 19 септември (събота), когато от 19:00 часа в зала „Арена 8888“ в София ще се разрази истинска спортна битка.

Схемата на турнира предвижда кръстосване между група „Б“, където се състезават нашите момчета, и група „Д“, чийто домакин е Румъния. Това означава, че съперникът на България ще бъде един от отборите, които успеят да се класират напред от румънската група. Сред потенциалните противници се открояват имената на Германия, Франция, домакините от Румъния, както и Латвия и Турция – все състави с амбиции и възможности за изненада.

В група „Б“ вече са излъчени три сигурни осминафиналисти – България, Полша и Украйна. За последното вакантно място в елиминационната фаза продължават да се борят Португалия и Израел.